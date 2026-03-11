Barbara Funari, consilier social în Roma, a implicat emisiunea „Chi lha visto?” („Cine a văzut-o?”) pentru mediatizarea cazului. „Isabella” vorbește fluent mai multe limbi și a folosit nume celebre din istorie, complicând eforturile de identificare.

Organizația Comunità di SantEgidio i-a oferit femeii hrană și adăpost temporar. Din arhivele locale, se estimează că aceasta locuiește pe străzile Romei din anii 90, iar autoritățile capitoline speră ca mediatizarea să aducă informații noi.

Susține că s-a născut în Austria, în 1932, dar pare mai tânără

Autoritățile din Roma încearcă să dezlege misterul unei femei care trăiește pe străzile capitalei italiene de peste 3 decenii.

Cunoscută sub numele de „Isabella”, aceasta susține că s-a născut într-un mic sat din Austria, în iunie 1932, dar nu deține documente care să confirme identitatea sa.

Cazul a atras atenția publicului și a mass-media.

„Chi l’ha visto?”

Iar Barbara Funari, consilier responsabil pentru probleme sociale în Roma, a apelat la ajutorul emisiunii „Chi l’ha visto?”, difuzată de postul public RAI și specializată în găsirea persoanelor dispărute, pentru a identifica femeia.

Scopul este de a identifica femeia, care pare mult mai tânără decât cei 93 de ani declarați, prin intermediul emisiunii prezentate de Federica Sciarelli, astfel încă să existe posibilitatea ca senioara să fie luată în grija serviciilor sociale, în special a autorității sanitare locale.

„Isabella” vorbește 5 limbi (italiană, franceză, spaniolă, germană, engleză), ceea ce complică eforturile de a-i stabili originea.

Și-a luat nume celebre și a pretins că e rudă cu fostul președinte chilian Salvador Allende

În trecut, femeia în vârstă a folosit diverse nume, inclusiv nume celebre din istorie, câteva cu legătură cu Israelul.

Rabin – de la Ytzhak Rabin (1922-1995), premierul Israelului între 3 iunie 1974 și 20 iunie 1977 și între 13 iulie 1992 și 4 noiembrie 1995; Rabin a fost asasinat la 4 noiembrie 1995, la Tel Aviv, la sfârșitul unui mare miting de sprijin pentru politica sa de pace.

Barbie – de la Klaus Barbie (1913-1991), „Măcelarul din Lyon”, fost un ofițer SS german, care a îndeplinit funcția de comandant al organizației Gestapo din Lyon în perioada 1942–1944 și a fost condamnat, în 1991, pentru de crime război); după război a activat în Bolivia, unde a sprijinit dictatura militară. În 1983, după revenirea la democrație,a fost arestat și extrădat către Franța, unde a fost judecat și condamnat; s-a sinucis în închisoare.

Dayan – de la Moshe Dayan (1915-1981), șeful istoric de Stat Major al armatei israeliene (1953-1958), apoi ministru al Agriculturii, ministru al Apărării și de Externe.

De asemenea, a susținut că este rudă cu Salvador Allende și fiica lui, Isabel. Medicul Salvador Allende (1908-1973) a fost președintele statului Chile (1970-1973). În timpul loviturii de stat conduse de Augusto Pinochet, s-a sinucis în biroul său cu o armă AK-47 pe care o avea de la Fidel Castro.

După răsturnarea tătălui ei de la putere, scriitoarea Isabel Allende, 83 de ani, s-a refugiat în Venezuela unde a lucrat ca ziaristă înainte de a publica primul roman, „Casa spiritelor”, în 1982.

Hrană și pături de la voluntari

Organizația Comunità di SantEgidio, care sprijină persoanele fără adăpost, a descoperit-o pe femeie în cartierul Monte Mario.

Voluntarii au început să-i ofere hrană și pături, iar autoritățile sociale au reușit să îi asigure un adăpost temporar.

Funari a subliniat că identificarea oficială a „Isabellei” este esențială pentru a-i oferi asistență medicală și socială completă.

Pe străzile din Roma de 27 de ani

Se pare că „Isabella” locuiește pe străzile Romei din 1999. Autoritățile speră că, prin mediatizarea cazului în emisiunea de televiziune, cineva o va recunoaște și va contribui la elucidarea trecutului său.

Conoscete il passato di questa donna? Isabel è il suo vero nome? Appello dellAssessorato alle Politiche Sociali di Roma. “Importante che abbia documenti per poterla curare”. Lei scrive di essere nata in Austria e cita riferimenti a Israele.#chilhavisto→https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/1W7WhUeB4r — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 4, 2026

