Manuel Isfan, tânărul care a recrutat foști militari și a indus în eroare polițiști și angajați din alte structuri ale statului, a fost recent condamnat la doi ani de închisoare, dar cu suspendare și 90 de zile de muncă în folosul comunității, a relatat specialarad.ro. Sentința a fost dată în februarie, de Judecătoria Alba Iulia, pentru uzurparea calității oficiale, după ce în decembrie 2023 s-a dat drept polițist rutier și a oprit în trafic o mașină pe o stradă din oraș.

Dar lucrurile nu se opresc aici. Isfan are un istoric bogat de înșelăciuni, fără să fie tras la răspundere.

Acum 4 ani, în plină pandemie de COVID-19, Manuel Isfan a pretins că este detașat al Ministerului de Externe în Spania. Mai exact, în august 2020, s-a dat drept detașat la consulatul României din Bilbao, a mers la Primăria Fântânele, a vorbit cu edilul comunei, iar reprezentații primăriei au pus o poză cu el pe Facebook pentru a marca momentul.

Mai mult, tânărul de 26 de ani a reușit să înșele și structurile de ordine publică. În 2021, a convins doi polițiști și trei jandarmi din Arad că vor fi recrutați de MAE pentru „operațiuni clandestine”, ba chiar au fost întocmite contracte false de colaborare.

În plus, la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025, s-a dat drept inspector ANAF și ofițer sub acoperire al MAI, primind 39.000 de lei de la o persoană sub pretextul că îi va anula amenda.

De asemenea, Manuel Isfan și-a făcut un cult religios intitulat „Asociația Smochinul Roditor”.

Acum, el a pretins că lucrează în Serviciul Român de Informații și așa a racolat foşti luptători din MApN pentru așa numite misiuni cu caracter secret, reușind astfel să păcălească inclusiv polițiști și angajați ai altor structuri. Autoritățile nu au răspuns deocamdată la întrebări esențiale, precum cine l-a determinat să facă acest lucru, ce misiuni au fost executate mai exact, cine îi plătea pe luptătorii recrutați, dacă el însuși era plătit de altă structură sau dacă avea complici în structurile de informații, ceea ce ar însemna o vulnerabilitate a statului român și a siguranței naționale. Totodată, nu se știe cum a reușit să scape de fiecare dată de rigorile legii după toate înșelăciunile comise în ultimii 5 ani.