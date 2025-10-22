„Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, un bărbat, în scopul obținerii facile de beneficii materiale frauduloase, ar fi acționat în diferite medii, recomandându-se ca angajat al Serviciului Român de Informații, într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate”, au transmis DIICOT și Poliția Română.

Bărbatul a recrutat mai multe persoane, unii fiind foști combatanți în teatrele de operații și retrași din forțele speciale ale MApN, alții fiind pasionați de arme de foc care trăgeau în poligoane. Lor li s-a prezentat drept căpitan SRI care are misiunea de a organiza o structură care să culeagă informații și alte misiuni cu caracter secret.

„Pentru a accede în presupusa structură, persoanele recrutate ar fi fost supuse unor teste de operativitate și rezistență la stres, iar pe tot parcursul acestora ar fi fost utilizate diferite metode care le-ar fi întărit convingerea că bărbatul ar fi ofițer al structurii de informații”, a precizat IGPR. Ulterior, cei acceptați primeau legitimații de SRI cu fotografie, serie și număr.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Între aprilie și iulie, 6 dintre cei recrutați au participat la mai multe misiuni în Arad, Timiș, Constanța, Satu-Mare, Bihor, Mureș și București. Ei aveau sarcina să urmărească și să găsească persoane „suspecte”, să recolteze probe de apă, să găsească persoane urmărite și să facă fotografii în interiorul unor obiective.

El a reușit astfel să păcălească polițiști și angajați ai altor structuri. „În acest context, ar fi interacționat și relaționat cu angajați ai poliției, poliției locale, dar și ai altor structuri, prezentându-se și legitimându-se drept angajați ai S.R.I., aflați în misiune”, a adăugat Poliția Română.

Totuși, autoritățile nu au răspuns la întrebări esențiale, precum cine l-a determinat pe bărbat să facă acest lucru, ce misiuni au fost executate mai exact, cine îi plătea pe luptătorii recrutați, dacă el însuși era plătit de altă structură sau dacă avea complici în structurile de informații, ceea ce ar însemna o vulnerabilitate a statului român.

Audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Alba Iulia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE