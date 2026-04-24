Donald Trump „iubește Franța”

„Exclusiv: LCI a reușit să-l contacteze pe Trump prin telefon”. Pe 14 aprilie, canalul de știri francez a afișat mesajul cu majuscule, într-un banner în partea de jos a ecranului.

Jurnalista Margot Haddad tocmai îl „convinsese” pe liderul de la Casa Albă să-i răspundă la telefon. Nu a contat că apelul, de la ora locală 19.30, a durat doar 20 de secunde și că remarcile președintelui american au rămas criptice și succinte, constând în principal în repetarea faptului că „iubește Franța”. 

Bună ziua, domnule președinte, sunt Margot Haddad de la televiziunea franceză, aveți 5 minute?
Nu pot vorbi acum, dar totul merge foarte bine. Iubesc Franța.

Ce ați dori să-i transmiteți lui Emmanuel Macron?” 
Sunt într-o ședință, mă ocup direct de ceea ce se întâmplă în Iran. Nu pot vorbi acum, dar ne descurcăm foarte bine și iubesc Franța.

Înregistrarea audio a fost difuzată chiar și la știrile de la ora 20.00 de pe postul public TF1. A doua zi, gazda emisiunii matinale a LCI, Jean-Baptiste Boursier, și-a scos pălăria în semn de respect: „Bravo, Margot!”.

L-a sunat din nou după 5 zile

A doua discuție a avut loc pe 19 aprilie. Ceva mai elaborat.

Presa franceză spune ironic că numărul de telefon al liderului de la Washington este între cel al mamei sale și cel al livratorului ei de sushi.

Bună ziua, domnule președinte, sunt Margot Haddad de la televiziunea franceză. Ați spus că au existat ambarcațiuni franceze care au fost vizate de iranieni. Confirmați acest lucru?
Da, o ambarcațiune. O ambarcațiune.

Credeți că Marina Franceză ar trebui să se implice?
Nu știu. Depinde de minunatul dumneavoastră președinte. Nu eu iau aceste decizii.

Sunteți dezamăgit de aliați în această privință, domnule președinte?
Desigur că sunt. Desigur că sunt. E păcat. Păcat… dar e în regulă. Am totul sub control foarte ușor. Trebuie să cobor. Mulțumesc foarte mult.

Scrie o carte despre liderul de la Casa Albă: „Cred că știa de mine”

Margot Haddad lucrează la un volum despre președinția lui Trump și a investit timp și resurse pentru a obține accesul la fostul lider american.

„Mi s-a spus că știa că scriu o carte despre el, că iau legătura cu oameni apropiați, așa că știa cine sunt. Având în vedere numărul de mesaje pe care i le-am trimis, avea numărul meu în telefon, într-un fel sau altul”, crede jurnalista.

„Am făcut numeroase călătorii la Washington și am reușit să mă integrez în cercuri neconvenționale”, a explicat jurnalista.

Am primit numărul lui acum două luni, în timpul ultimei mele călătorii la Washington. Ce aveam de pierdut? În cel mai rău caz, îmi închidea telefonul. E o nebunie că a răspuns! Încalcă toate regulile comunicării normale.

Cum a făcut rost de număr

„M-am cunoscut cu jurnaliști de la Casa Albă care reușiseră să-i obțină numărul. M-am gândit, de ce să nu-mi încerc norocul, mai ales că scriu o carte despre el și îi cunosc cercul apropiat? Prin intermediul unor conexiuni care necesită timp pentru a fi stabilite și menținute, am avut în cele din urmă ocazia să risc și să întreb dacă cineva îmi va da numărul președintelui american. și am reușit”, a povestit Margot.

„Nu oricine îți va da numărul de telefon mobil al lui Emmanuel Macron; de obicei, trece prin canale de încredere. De aceea pun accent pe munca pregătitoare, pe genul de legitimitate pe care trebuie să o dobândești. Este foarte complicat; durează luni. Publicul francez nu ar trebui să creadă că poate obține numărul lui Trump doar pocnind din degete. Este un proces jurnalistic lung”, a insistat Haddad.

L-a sunat de 30 de ori până a răspuns

După ce a obținut numărul personal al lui Trump, a încercat să-l contacteze de aproximativ 30 de ori până când acesta a răspuns, într-un moment neașteptat.

„Era o zi obișnuită, așteptam o livrare acasă. Am încercat din nou să-i telefonez și, spre surprinderea mea, mi-a răspuns. Am sărit imediat să-mi iau reportofonul”, a povestit ea.

L-am sunat când fusul orar era setat la fusul SUA. I-am trimis și mesaje text. De obicei, sunam când lucram la cartea mea, când eram la redacția LCI sau înainte de una dintre emisiunile mele.

Ea este „prima jurnalistă franceză care a reușit să stabilească un contact telefonic direct cu Donald Trump. Din câte am înțeles, în prezent sunt singura jurnalistă franceză cu numărul lui, așa că aș putea să încerc din nou. S-ar putea să mă vadă ca pe un canal util pentru el, pentru că nu trebuie să uităm că și Donald Trump vede avantajul; cunoaște acoperirea TF1 și LCI”.

Ultima dată când am fost la Casa Albă, secretara sa de presă, Karoline Leavitt, repeta încontinuu:  „E cel mai accesibil președinte din istoria Statelor Unite”. Donald Trump știe presa și are nevoie de ea. Chiar dacă le disprețuiește, cunoaște influența unor instituții media ca Fox News sau CNN.

Licențiată în istorie la Sorbona, masterandă în relații internaționale și jurnalism

Margot Haddad are un parcurs profesional impresionant. Născută în Iordania, jurnalista franco-americană a absolvit licența în istorie la Sorbona, urmând apoi un masterat în relații internaționale și jurnalism la Universitatea Columbia din Statele Unite.

Și-a început cariera ca reporter la Washington pentru Itélé și Canal+, a fost la BFM TV, iar ulterior a lucrat timp de aproape 12 ani pentru CNN.

Din 2022, Haddad este una dintre figurile centrale ale LCI, unde prezintă emisiuni dedicate subiectelor internaționale și de apărare, inclusiv „L’Œil du monde”.

Pe rețelele sociale, urmăritorii ei pot descoperi doar mici detalii despre Margot și preferințele ei pentru Coca Zero, câinele și pisica sa.

„Săptămâna viitoare plec la Washington; poate voi avea ocazia să-l văd în persoană, nu se știe niciodată. Washingtonul este imens și totuși atât de mic… când știi canalele potrivite”, a mai spus Margot Haddad.

Alexandru Balan este extrădat astăzi în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS a fost condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Avantaje.ro
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alexandru Balan este extrădat astăzi în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS a fost condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Știri România 08:14
Alexandru Balan este extrădat astăzi în Republica Moldova. Fostul adjunct al SIS a fost condamnat pentru tentativă de divulgare a secretelor de stat
Benzina și motorina s-au scumpit iar, vineri, 24 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:13
Benzina și motorina s-au scumpit iar, vineri, 24 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Adevarul.ro
Un animal ciudat a ieșit dintr-o pădure din vestul Ucrainei, aproape de granița cu România. Reacțiile apărute pe internet
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac își face muzeu. Expune toți elefanții pe care i-a împușcat în Africa
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Exclusiv
Stiri Mondene 23 apr.
Care au fost primele cuvinte pe care Naomi Hedman le-a învățat în limba română: „Vorbesc puțin, dar pot înțelege”
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Stiri Mondene 23 apr.
Teo Trandafir, mesaj pentru Mihaela Rădulescu: „Fetiț’, să ne reîntregim”. Vedeta trece prin momente grele după moartea lui Felix Baumgartner și a mamei sale
Parteneri
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
TVMania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
ObservatorNews.ro
I-a luat iubitei loc separat, dar a vrut să stea lângă ea. Pasager, jignit şi bătut că n-a vrut să facă schimb
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
GSP.ro
Mai rar așa ceva! Filipe Coelho i-a așteptat pe jucătorii lui Dinamo în gura tunelului » Ce a urmat nu s-a văzut în România!
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
GSP.ro
Îl recunoști? Fostul număr 1 ATP, nomad în Munții Atlas: „Casa noastră - mama natură”
Parteneri
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax.ro
Cum o pandemie a distrus un oraș
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
Mediafax.ro
Cariera fostului adjunct al Securității din Moldova e istorie. Va fi predat!
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”
KanalD.ro
Smaranda Lăzărescu, o îndrăgită învățătoare din Pitești, a încetat din viață: „A luminat generații întregi de elevi”

UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Politică 23 apr.
UDMR anunță clar că nu va face parte dintr-un guvern de uniune cu AUR
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Politică 23 apr.
Retragerea miniștrilor PSD declanșează lupta pentru majoritate. „Acum e o vânătoare în Parlament”, spune un profesor de științe politice
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League
Fanatik.ro
Săptămâna care decide totul! Universitatea Craiova – U Cluj, „dublă” pentru titlu, Cupă și calificarea în Champions League
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal