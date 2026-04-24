Donald Trump „iubește Franța”

„Exclusiv: LCI a reușit să-l contacteze pe Trump prin telefon”. Pe 14 aprilie, canalul de știri francez a afișat mesajul cu majuscule, într-un banner în partea de jos a ecranului.

Jurnalista Margot Haddad tocmai îl „convinsese” pe liderul de la Casa Albă să-i răspundă la telefon. Nu a contat că apelul, de la ora locală 19.30, a durat doar 20 de secunde și că remarcile președintelui american au rămas criptice și succinte, constând în principal în repetarea faptului că „iubește Franța”.

Bună ziua, domnule președinte, sunt Margot Haddad de la televiziunea franceză, aveți 5 minute?

Nu pot vorbi acum, dar totul merge foarte bine. Iubesc Franța.

Ce ați dori să-i transmiteți lui Emmanuel Macron?”

Sunt într-o ședință, mă ocup direct de ceea ce se întâmplă în Iran. Nu pot vorbi acum, dar ne descurcăm foarte bine și iubesc Franța.

My (very brief) phone conversation with President Donald Trump for @LCI @TF1Info 📞:@DonaldTrump



•“Hello Mr. President, this is Margot Haddad from French television, do you have 5 minutes?”



•“I cant talk right now, but everything is going very well. I love France 🇫🇷”… pic.twitter.com/XDtU1sKO1R — ✦ Margot Haddad ✦ (@margothaddad) April 14, 2026

Înregistrarea audio a fost difuzată chiar și la știrile de la ora 20.00 de pe postul public TF1. A doua zi, gazda emisiunii matinale a LCI, Jean-Baptiste Boursier, și-a scos pălăria în semn de respect: „Bravo, Margot!”.

L-a sunat din nou după 5 zile

A doua discuție a avut loc pe 19 aprilie. Ceva mai elaborat.

Presa franceză spune ironic că numărul de telefon al liderului de la Washington este între cel al mamei sale și cel al livratorului ei de sushi.

Bună ziua, domnule președinte, sunt Margot Haddad de la televiziunea franceză. Ați spus că au existat ambarcațiuni franceze care au fost vizate de iranieni. Confirmați acest lucru?

Da, o ambarcațiune. O ambarcațiune.

Credeți că Marina Franceză ar trebui să se implice?

Nu știu. Depinde de minunatul dumneavoastră președinte. Nu eu iau aceste decizii.

Sunteți dezamăgit de aliați în această privință, domnule președinte?

Desigur că sunt. Desigur că sunt. E păcat. Păcat… dar e în regulă. Am totul sub control foarte ușor. Trebuie să cobor. Mulțumesc foarte mult.

Nouvel appel téléphonique 📞 avec le président Donald Trump pour @LCI / @margothaddad :



•Bonjour, Monsieur le Président, ici Margot Haddad de la télévision française. Vous avez dit que des bateaux français avaient été visés par les Iraniens. Le confirmez-vous ?



•Oui, un… pic.twitter.com/u6Mm09UX7j — ✦ Margot Haddad ✦ (@margothaddad) April 19, 2026

Scrie o carte despre liderul de la Casa Albă: „Cred că știa de mine”

Margot Haddad lucrează la un volum despre președinția lui Trump și a investit timp și resurse pentru a obține accesul la fostul lider american.

„Mi s-a spus că știa că scriu o carte despre el, că iau legătura cu oameni apropiați, așa că știa cine sunt. Având în vedere numărul de mesaje pe care i le-am trimis, avea numărul meu în telefon, într-un fel sau altul”, crede jurnalista.

„Am făcut numeroase călătorii la Washington și am reușit să mă integrez în cercuri neconvenționale”, a explicat jurnalista.

Am primit numărul lui acum două luni, în timpul ultimei mele călătorii la Washington. Ce aveam de pierdut? În cel mai rău caz, îmi închidea telefonul. E o nebunie că a răspuns! Încalcă toate regulile comunicării normale.

Cum a făcut rost de număr

„M-am cunoscut cu jurnaliști de la Casa Albă care reușiseră să-i obțină numărul. M-am gândit, de ce să nu-mi încerc norocul, mai ales că scriu o carte despre el și îi cunosc cercul apropiat? Prin intermediul unor conexiuni care necesită timp pentru a fi stabilite și menținute, am avut în cele din urmă ocazia să risc și să întreb dacă cineva îmi va da numărul președintelui american. și am reușit”, a povestit Margot.

„Nu oricine îți va da numărul de telefon mobil al lui Emmanuel Macron; de obicei, trece prin canale de încredere. De aceea pun accent pe munca pregătitoare, pe genul de legitimitate pe care trebuie să o dobândești. Este foarte complicat; durează luni. Publicul francez nu ar trebui să creadă că poate obține numărul lui Trump doar pocnind din degete. Este un proces jurnalistic lung”, a insistat Haddad.

L-a sunat de 30 de ori până a răspuns

După ce a obținut numărul personal al lui Trump, a încercat să-l contacteze de aproximativ 30 de ori până când acesta a răspuns, într-un moment neașteptat.

„Era o zi obișnuită, așteptam o livrare acasă. Am încercat din nou să-i telefonez și, spre surprinderea mea, mi-a răspuns. Am sărit imediat să-mi iau reportofonul”, a povestit ea.

L-am sunat când fusul orar era setat la fusul SUA. I-am trimis și mesaje text. De obicei, sunam când lucram la cartea mea, când eram la redacția LCI sau înainte de una dintre emisiunile mele.

Ea este „prima jurnalistă franceză care a reușit să stabilească un contact telefonic direct cu Donald Trump. Din câte am înțeles, în prezent sunt singura jurnalistă franceză cu numărul lui, așa că aș putea să încerc din nou. S-ar putea să mă vadă ca pe un canal util pentru el, pentru că nu trebuie să uităm că și Donald Trump vede avantajul; cunoaște acoperirea TF1 și LCI”.

Ultima dată când am fost la Casa Albă, secretara sa de presă, Karoline Leavitt, repeta încontinuu: „E cel mai accesibil președinte din istoria Statelor Unite”. Donald Trump știe presa și are nevoie de ea. Chiar dacă le disprețuiește, cunoaște influența unor instituții media ca Fox News sau CNN.

Licențiată în istorie la Sorbona, masterandă în relații internaționale și jurnalism

Margot Haddad are un parcurs profesional impresionant. Născută în Iordania, jurnalista franco-americană a absolvit licența în istorie la Sorbona, urmând apoi un masterat în relații internaționale și jurnalism la Universitatea Columbia din Statele Unite.

Și-a început cariera ca reporter la Washington pentru Itélé și Canal+, a fost la BFM TV, iar ulterior a lucrat timp de aproape 12 ani pentru CNN.

Din 2022, Haddad este una dintre figurile centrale ale LCI, unde prezintă emisiuni dedicate subiectelor internaționale și de apărare, inclusiv „L’Œil du monde”.

Pe rețelele sociale, urmăritorii ei pot descoperi doar mici detalii despre Margot și preferințele ei pentru Coca Zero, câinele și pisica sa.

„Săptămâna viitoare plec la Washington; poate voi avea ocazia să-l văd în persoană, nu se știe niciodată. Washingtonul este imens și totuși atât de mic… când știi canalele potrivite”, a mai spus Margot Haddad.

