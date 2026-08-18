Herbert Wertheim a făcut avere din ochelari și investiții la bursă

Povestea lui Wertheim este neobișnuită chiar și pentru lumea miliardarilor. A intrat în Marina americană în adolescență, a studiat fizică și chimie, iar ulterior a lucrat inclusiv ca inginer la NASA, unde s-a ocupat de instrumente pentru vedere și neurologie.

În 1969 a inventat o soluție pentru lentile din plastic care absorbea radiațiile UV, iar ulterior a fondat Brain Power Incorporated, companie specializată în produse și tehnologii pentru industria optică. O mare parte a averii sale nu a venit însă doar din companie, ci din investițiile făcute timp de zeci de ani pe bursă. Forbes îl descrie drept un investitor „buy and hold”, cu participații importante inclusiv în compania aerospațială Heico.Forbes îi estima în august averea la aproximativ 4,6 miliarde de dolari.

Nu este primul Ferrari pentru care plătește o sumă absurdă

Wertheim este deja foarte cunoscut la Maranello. În 2025, tot la Monterey, a cumpărat Ferrari Daytona SP3 Tailor Made „599+1”, un exemplar special construit în afara seriei normale de 599 de mașini.

Prețul? 26 de milioane de dolari, record mondial la acel moment pentru o mașină nouă vândută la licitație. Și acea licitație a fost organizată în scop caritabil.

Un an mai târziu, Wertheim și-a bătut practic propriul record cu Luce: 40 de milioane de dolari.

De ce a ajuns un Ferrari de aproximativ 550.000 de euro să coste 40 de milioane

Prețul nu poate fi explicat doar prin specificațiile mașinii. Un Ferrari Luce normal pornește de la aproximativ 550.000 de euro, iar exemplarul scos la licitație era estimat la aproximativ 1,1 milioane de dolari. Licitația s-a încheiat la 40 de milioane, de peste 36 de ori peste estimare.

În primul rând, nu era un Luce obișnuit. „Chassis 0” este primul șasiu de producție al programului Ferrari Luce și are o plăcuță specială care confirmă acest lucru. Mașina a fost configurată separat prin departamentul Tailor Made, cu o vopsea Madreperla Semi-Gloss creată special, care își schimbă reflexiile din verde în violet în funcție de lumină. Interiorul folosește piele metalizată Perla, iar inclusiv jantele, etrierele și logo-ul Ferrari au finisaje realizate special pentru acest exemplar.

Este și primul Ferrari electric de serie din istorie. Are patru motoare electrice și peste 1.000 CP, dar pentru un colecționar contează probabil mai mult faptul că „Chassis 0” nu va mai putea fi recreat.

Mai există însă un element important: licitația a fost caritabilă. Toți cei 40 de milioane de dolari vor merge către proiectele educaționale susținute de Ferrari Foundation. Wertheim este el însuși un filantrop important, iar donațiile sale au finanțat în trecut universități, cercetare medicală și educație.

Va primi mașina abia în 2027

Wertheim nu a plecat de la Monterey direct cu Ferrari-ul de 40 de milioane de dolari. După licitație, mașina se întoarce la Maranello, iar livrarea finală este programată pentru primul trimestru din 2027.

Libertatea a scris deja că primul Ferrari electric din istorie s-a vândut cu 40 de milioane de dolari la o licitație caritabilă, stabilind un record. La momentul licitației, identitatea cumpărătorului nu fusese încă făcută publică.

Acum apare și partea interesantă a poveștii: cele două Ferrari cumpărate de Wertheim la Monterey în numai doi ani au costat împreună 66 de milioane de dolari, iar banii din ambele licitații au mers către proiecte caritabile.

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