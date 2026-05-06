Michal Strnad, cel mai bogat om din Cehia și liderul grupului Czechoslovak Group (CSG), și-a dublat averea în 2026, ajungând la 30,9 miliarde de dolari.

Această creștere spectaculoasă se datorează listării controversate a companiei CSG la Bursa din Amsterdam, cea mai mare ofertă publică inițială din istoria industriei de apărare, evaluată la 23 miliarde de dolari.

Ascensiunea imperiului CSG

CSG, fondată inițial în 1995 sub numele Excalibur de către tatăl său, Jaroslav Strnad, este acum al doilea cel mai mare conglomerat din Cehia.

Compania include peste 100 de firme, 30 de unități de producție și 14.000 de angajați. În 2025, veniturile CSG au crescut la 6,7 miliarde de euro, o creștere de 71,7% față de 2024, impulsionată de războiul din Ucraina.

Grupul joacă un rol cheie în Czech Ammunition Initiative, un program finanțat de guvernul ceh și alte țări occidentale pentru a furniza muniție Ucrainei.

În 2024, CSG era a doua cea mai mare companie europeană pe piața munițiilor, după Rheinmetall din Germania, conform Stockholm International Peace Research Institute.

Controverse și afaceri internaționale

Succesul lui Strnad nu a fost lipsit de scandaluri. În 2018, Organized Crime and Corruption Reporting Project a acuzat compania de achiziționarea de muniție veche din Albania, considerată nesigură.

În plus, relațiile strânse ale familiei Strnad cu politicieni cehi, inclusiv fostul președinte Miloš Zeman, au atras atenția publicului.

În 2018, Strnad ar fi finanțat în secret campania de realegere a lui Zeman, potrivit publicației cehe Seznam Zprávy.

Un alt scandal a implicat apariția armelor fabricate de CSG într-o paradă militară din Azerbaidjan în 2017, deși țara era sub embargo.

Grupul a fost acuzat că a facilitat vânzări controversate prin intermediari, dar a negat orice încălcare a normelor internaționale.

Relația cu Slovacia și suspiciunile legate de IPO.

O altă investigație recentă realizată de Investigative Centre of Jan Kuciak (ICJK) sugerează că Ministerul Apărării din Slovacia ar fi încheiat un contract masiv cu CSG, în valoare de 58 miliarde de euro, cu puțin timp înainte de listarea companiei la bursă.

Potrivit Bloomberg, astfel de contracte ar fi contribuit la creșterea valorii CSG înainte de IPO. Atât ministerul, cât și compania neagă orice legătură între acest contract și listare.

Michal Strnad. Foto: https://csg.com/

„Nimeni nu este atât de diversificat, independent de contractele cu armata țării mele”

În ciuda controverselor, Strnad are planuri mari pentru viitor. El a declarat că dorește să transforme CSG în cea mai mare companie de apărare din Europa, bazându-se pe diversificarea piețelor și pe exporturi.

„Niciunul dintre concurenții noștri nu este atât de diversificat, orientat către export și independent de contractele cu forțele armate ale țării sale”, a spus Strnad.

La doar 33 de ani, Michal Strnad este al treilea cel mai bogat om din lume sub 40 de ani, după Lukas Walton de la Walmart și Mark Mateschitz de la Red Bull.

Originar din Chrudim, Boemia, Strnand este căsătorit și că are copii. A început să muncească în compania familiei la doar 13 ani, iar la 18 ani deja lucra cu normă întreagă.

În 2013, devenea director general, iar doi ani mai târziu, președinte al consiliului de administrație.