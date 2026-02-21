Familiile așteaptă în continuare să se facă dreptate

Ultimul său articol, publicat pe 9 februarie 2018, investiga fraude financiare suspecte legate de omul de afaceri Marián Kočner, cel care ulterior avea să fie acuzat de comandarea crimei. Postum, colegii săi au publicat un articol neterminat, care dezvăluia legături între crima organizată italiană, deturnarea fondurilor europene și persoane din anturajul fostului premier al Slovaciei, Robert Fico.

Asasinarea lor a zguduit Slovacia și a declanșat cele mai mari proteste de la căderea comunismului. Sub sloganul „#AllForJan”, zeci de mii de oameni au ieșit în stradă, cerând dreptate. În urma presiunilor publice, guvernul premierului Robert Fico a demisionat. Anchetele poliției, sprijinite de Europol, FBI și alte agenții internaționale, au scos la iveală un sistem complex de corupție care implica elita politică, judiciară și de aplicare a legii din Slovacia. Cei doi asasini angajați au fost condamnați la 25 de ani de închisoare, iar un intermediar a primit 15 ani.

Totuși, identificarea celui care a comandat crima s-a dovedit a fi mult mai dificilă. Marián Kočner, principalul suspect, a fost achitat de două ori, în 2020 și 2023, dar Curtea Supremă a Slovaciei a anulat ambele verdicte din cauza unor erori în procesul de constatare a faptelor. În ianuarie 2026, a început al treilea proces la Tribunalul Penal Special din Pezinok, programându-se 42 de ședințe până la sfârșitul anului. Familiile celor doi continuă să aștepte dreptatea deplină.

În semn de omagiu, redacția Aktuality.sk, sub coordonarea redactorului-șef Peter Bárdy, continuă munca începută de Ján Kuciak, extinzându-și investigațiile jurnalistice. Cu ocazia acestei a opta comemorări, Aktuality.sk a lansat o serie de proiecte editoriale speciale, în care subliniază importanța jurnalismului de investigație.

În Elveția, pe 21 februarie 2026, la ora locală 17:00, membri ai comunității slovace organizează o comemorare privată în fața sediului Ringier Press House din Zurich.

Memorial ridicat în memoria celor doi și a Libertății de Exprimare

La Veľká Mača, locul unde a avut loc tragedia, se apropie de finalizare construcția unui monument dedicat memoriei celor doi tineri. „Există un spațiu liniștit, cu o zonă de iarbă, un loc de tăcere și reculegere. Cu toate acestea, am prefera să ne vizităm copiii acasă, nu aici. Dar Ján și Martina au fost uciși”, a declarat Jozef Kuciak, tatăl jurnalistului, la începerea lucrărilor pentru monument.

Memorialul, parte a unui proiect denumit „Memorialul Libertății de Exprimare”, este conceput ca un loc de reverență, simbolizând devierile societății din acea perioadă. „Pentru ca societatea să avanseze, trebuie să înțeleagă cum a ajuns în această situație”, a explicat Martin Piaček, unul dintre cei trei arhitecți care au conceput designul câștigător al competiției la care au participat aproape treizeci de propuneri.

Monumentul, cu o lățime de trei-patru metri, include o pantă cu iarbă ce se ridică spre orizont, simbolizând speranța. „Este lumină în fața ta, o urmezi. Zlata Kušnírová a fost aici ultima oară, a făcut poze pentru noi”, a mai spus Jozef Kuciak, arătând câteva imagini pe tabletă.

Casa în care au fost uciși cei doi a fost demolată în 2023, la cererea familiei. „Nu m-am simțit niciodată bine intrând în acea casă”, a mărturisit Jozef Kuciak. „Ne-am dorit ca demolarea să se termine cât mai repede. Ca să nu mai vedem acel loc și să ne gândim că Janko și Maťka vor ieși pe ușă”, a completat Jana Kuciaková, mama jurnalistului ucis.

La locul tragediei va fi amplasată și o placă comemorativă, cu un catren gravat. Vizitatorii vor putea aprinde o lumânare sau lăsa flori în memoria celor doi. Cu o zi înainte de aniversarea a opt ani de la moartea lor, pe gardul fostei proprietăți înfloriseră trandafiri, un simbol al iubirii și al amintirii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE