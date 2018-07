Curajul polițistului Ovidiu Busioc a fost la limita nebuniei, au spus mulți, pentru că era suficient ca unul singur din cei aproape 60 de rromi violenți să-l lovească pe la spate și ar fi devenit victima sigură. Ovidiu Busuioc a povestit că a acționat după proceduri și nu i-a fost deloc teamă, arată vestea.net.

„Am făcut ceea ce trebuia să fac. Era normal să acţionez aşa, pentru că acest conflict putea degenera într-un conflict stradal mult mai grav. Am considerat că era normal să acţionez aşa. Consider că mi-am făcut datoria, atât. Nu mi-a fost frică. Am reacţionat normal”, a spus polițistul Busuioc.

Nu s-a văzut însă în imagini că polițistul nu era singur, ci colegul său rămăsese în mașină pentru a ține legătura cu dispeceratul. Acest lucru a fost criticat pe rețelele de socializare, pentru că acesta nu ar fi trebuit să-l lase singur pe Busuioc în mijlocul indivizilor violenți

„De aceea suntem o echipă, ca la greu să stăm spate în spate. Să fi rămas singur ca băiatul ăla, eu nu aş mai merge în veci în patrulă cu un coleg pe care nu mă pot baza că stăm spate în spate la greu”, spunea un politist de la „mascaţi”, din Bucureşti.relatează sursa amintită.

Bătaia cu bâte și topoare în care au fost angrenate două clanuri de rromi a avut loc joi seara în Tg. Neamț, iar Poliția reținut până acum zece combatanți. Au existat victime, dar și pagube materiale, mobilier stradal sau autoturisme ale locuitorilor din zonă distruse. Primarul localității, Daniel Harpa, amenință cu măsuri drastice împotriva indivizilor implicați în violențele din localitate. El a convocat o ședință a Comisiei de ordine și siguranță publică, la care i-a invitat să participe și primarul comunei Vânători-Neamț, și reprezentanți ai Poliției Locale de acolo, pentru că cei zece rromi reținuți sunt din această localitate.