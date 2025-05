Puțini știu că Mirabela Grădinaru are un frate, Bogdan Grădinaru, care, deși a avut o scurtă incursiune în politică, și-a consolidat o carieră remarcabilă într-un domeniu complet diferit – tehnologia informației.

De la activism civic la tehnologia informației

Numele lui Bogdan Grădinaru a început să fie cunoscut publicului începând cu anul 2008, când a fost asociat cu cel al surorii sale, Mirabela Grădinaru, și cu Nicușor Dan, în cadrul Asociației „Salvați Bucureștiul”. Toți trei au activat în cadrul acestei organizații care milita pentru protejarea patrimoniului urban și a spațiilor verzi ale Capitalei, scrie Unica.

În plan profesional, Bogdan Grădinaru este absolvent al Facultății de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După finalizarea studiilor, a lucrat în cadrul mai multor companii de IT, acumulând experiență și expertiză în domeniul tehnologic.

Cariera scurtă a lui Bogdan Grădinaru în politică

În anul 2020, Bogdan Grădinaru a făcut pasul către politică, candidând pentru un post de deputat din partea USR în județul Ilfov. Cu această ocazie, el a făcut publice detalii din viața sa personală și profesională, subliniind originile sale modeste și traiectoria sa profesională construită prin muncă și perseverență.

„Sunt o persoană simplă, copil de învățătoare și inginer. Am lucrat mereu în mediul privat, încă din facultate, pentru a-mi putea plăti cheltuielile. Mi-am petrecut o parte din copilărie pe ogoare, cu sapa în mână și la cules pentru a ne asigura cele necesare pe masă”, declara atunci Bogdan Grădinaru.

Viața de familie în afara Capitalei

În perioada candidaturii sale, fratele Mirabelei Grădinaru menționa că locuiește în Balotești, împreună cu soția și copiii săi. A ales această localitate pentru a le oferi celor dragi un mediu mai sănătos și mai liniștit, departe de agitația Bucureștiului.

„Am 33 de ani, sunt din Vaslui, iar din 2012 am ales, împreună cu soția mea, să trăim în Balotești, pentru a ne bucura de viața la curte și pentru a scăpa de poluarea olfactivă și auditivă din București. Sunt tată a doi copii. De profesie sunt programator și lucrez ca manager de produs într-o companie de comerț online”, afirma în 2020 cumnatul lui Nicușor Dan.

Unde lucrează acum Bogdan Grădinaru

Carieră consolidată în IT Conform profilului său de LinkedIn, Bogdan Grădinaru ocupă de patru ani funcția de senior project manager într-o companie importantă din domeniul IT. În prezent, el are peste 15 ani de experiență profesională în acest sector, atât în zona privată, cât și în cea publică și bancară.

Activitatea sa profesională include asistență tehnică pentru companii mici și mijlocii, analiză de afaceri, consultanță, precum și management de proiecte complexe în diverse domenii de activitate: justiție penală, comerț electronic, administrație locală, agricultură, mediu, situații de urgență, coaching și contabilitate publică și managerială.

