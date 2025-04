Cum a ajuns De Ropp să-l spioneze pe Hitler

Povestea remarcabilă a lui Bill de Ropp, spionul care s-a infiltrat în cercul intim al lui Hitler, a rămas mult timp necunoscută. Acum, o nouă carte intitulată The Spy and the Devil dezvăluie detaliile uimitoare ale activității sale de spionaj.

Născut într-o familie aristocratică prusacă, De Ropp a studiat în Germania înainte de a se muta în Marea Britanie. În 1919 a început să lucreze pentru MI6, serviciul de informații externe britanic.

La începutul anilor 1930, MI6 l-a trimis pe De Ropp să investigheze un partid politic în ascensiune din Germania – Partidul Nazist. Folosindu-și farmecul și relațiile sociale, De Ropp a reușit să se apropie de liderii naziști fără să-și ascundă naționalitatea britanică.

În 1931, De Ropp a avut prima întâlnire cu Adolf Hitler. Deși inițial a făcut câteva gafe, Hitler a cerut o a doua întâlnire. De data aceasta, De Ropp a impresionat, Hitler spunându-i: „Este de la sine înțeles că aceasta este o înțelegere între doi soldați și nu mă aștept să-mi dai niciodată informații pe care nu ar trebui să le dai unui străin.”

Informații vitale pentru Marea Britanie

De Ropp a devenit o sursă extrem de valoroasă pentru MI6, furnizând informații cruciale despre planurile militare ale Germaniei. În 1934, el a transmis detalii despre un plan de invazie a Uniunii Sovietice, care s-a dovedit a fi surprinzător de precis când Operațiunea Barbarossa a început în 1941.

Recomandări Cine câștigă în urma haosului generat de suspendarea deciziei CCR privind anularea alegerilor prezidențiale. Expert: „Un război de durată”

De asemenea, De Ropp a obținut informații vitale despre Luftwaffe, forțele aeriene germane. Aceste date au ajutat Marea Britanie să-și îmbunătățească propriile capabilități militare.

În 1938, înainte de Conferința de la München, MI6 a folosit informațiile furnizate de De Ropp pentru a recomanda guvernului britanic să se reînarmeze cât mai rapid posibil. Acest sfat a avut un impact major asupra politicii externe britanice.

Aproximativ 70% din informațiile pe care se baza MI6 în acel moment proveneau de la De Ropp. Munca sa a contribuit decisiv la pregătirea Marii Britanii pentru războiul care se apropia.

Un spion legendar, dar puțin cunoscut

Deși a avut o contribuție enormă, Bill de Ropp a rămas multă vreme o figură obscură. Autorul cărții, Tim Willasey-Wilsey, a declarat: „Am lucrat 27 de ani în Ministerul de Externe fără să știu că Marea Britanie avea un agent alături de Adolf Hitler.”

Povestea lui De Ropp arată cum un singur spion talentat poate avea un impact uriaș asupra istoriei. Activitatea sa a transformat MI6 dintr-o agenție marginală într-o componentă vitală a securității naționale britanice.

Deși a rămas în Germania până în 1939, De Ropp nu s-a înscris niciodată în Partidul Nazist și nu a făcut salutul nazist. El a reușit să-și mențină acoperirea până în ultimul moment, când Rosenberg l-a avertizat să plece.

Recomandări Cât cheltuiește România pentru apărare. Salariile și pensiile – în top, înzestrarea cu tehnică militară – sub 20%

Astfel, Bill de Ropp rămâne unul dintre cei mai remarcabili spioni ai secolului XX, a cărui poveste abia acum iese la lumină. Munca sa curajoasă și inteligentă a contribuit semnificativ la efortul de război britanic și la victoria finală împotriva Germaniei naziste.

Istorii electorale În ce țară constituția împarte numărul de locuri din parlament egal între creștini și musulmani? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce împărat autoproclamat a fost înlăturat de trupe militare aeropurtate franceze în 1979? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce răscoală populară l-a surprins pe președinte în vizită în SUA? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce revoluție din secolul XX a transformat peste noapte un regim teocratic într-o republică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană votează aproape exclusiv joia? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News