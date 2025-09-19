  • Roman Badanin (53 de ani) și Mihail Rubin (37 de ani) sunt jurnaliști ruși de investigație cunoscuți pentru reportajele lor aprofundate despre politica și puterea din Rusia. Ei au lucrat pentru importante instituții media independente și au expus corupția la nivel înalt și interferența statului. Cartea lor a fost publicată în limba rusă în august.

Fotografia care ascunde o poveste

Un element central este o fotografie care la prima vedere pare doar o fantezie masculină ciudată. Imaginea o arată pe studenta Alisa Harceva într-o rochie roșie, alături de o pisică și un portret al lui Vladimir Putin.

Cine este studenta de care s-a îndrăgostit liderul de la Kremlin: „Pisicuța lui Putin. Sunt încă sunt în flăcări”
Alisa, pisicuța și tabloul lui Putin. Foto: Profimedia

În momentul ședinței foto cu pisoiul, tânăra avea 19 ani. Trecuseră doi ani de când dezvăluirea unor fotografii cu Alisa la 17 ani atrăsese atenția. Ea era doar o imagine de propagandă dintr-un calendar pentru Putin.

„Ei au stins incendiile de pădure, eu încă sunt în flăcări”

Calendarul a fost realizat în 2010, într-o perioadă în care Dmitri Medvedev era oficial președintele Rusiei, iar Putin era „doar” șeful guvernului.

În ajunul celei de-a 58-a aniversări a actualui lider de la Kremlin, un calendar cu urări de ziua de naștere pentru prim-ministru a apărut online. Se presupune că a fost ideea studenților la jurnalism de la Universitatea de Stat din Moscova.

Imaginile prezintă tinere femei în lenjerie intimă, cu sloganuri mai mult sau mai puțin ambigue. „Ei au stins incendiile de pădure, eu încă sunt în flăcări” sau: „Ce-ar fi să fie a treia oară?”, o aluzie la un posibil al treilea mandat al lui Putin ca președinte.

Calendarul a fost tipărit de 50.000 de ori și vândut în Rusia, costând echivalentul a aproximativ 6 euro.

Cine este studenta de care s-a îndrăgostit liderul de la Kremlin: „Pisicuța lui Putin. Sunt încă sunt în flăcări”
Alisa, imaginea lunii aprilie în calendarul studențesc din 2010

Putin a primit calendarul, dar și numerele de contact ale fetelor

Jurnaliștii au cercetat calendarul, susținând că era mai mult decât propagandă. Putin a primit nu doar calendarul erotic, ci și datele de contact ale femeilor înfățișate în acesta.

Fata din aprilie i-a atras atenția în mod special: Alisa din suburbia moscovită Korolev, unde participase deja la concursuri de frumusețe mai mici.

Cunoștințele ei le-au spus autorilor cărții că un consilier al lui Putin a contactat-o ​​pe Alisa, invitând-o la reședința șefului statului din afara Moscovei.

„O dată la două săptămâni”, în palatul lui Putin

După o primă vizită, Alisa a fost adusă la Putin „cam o dată la două săptămâni”. Timp de mai bine de un an, așa cum povestește una dintre surse, „Alisa s-a bucurat de acest lucru; s-a simțit recunoscătoare că i-a fost prezentată președintelui”.

În acea perioadă, Putin încă era căsătorit cu Liudmila, cu care are două fete și de care a divorțat în 2014 după 3 decenii de mariaj, dar avea și o presupusă relație secretă cu Alina Kabaeva, campioană olimpică de gimnastică ritmică.

Ce s-a întâmplat în palatul lui Putin între ei nu se știe oficial. Ceea ce se știe este că un an mai târziu, în 2011, Alisa a devenit studentă la Institutul de Relații Internaționale din Moscova, una dintre cele mai prestigioase universități rusești care formează viitori diplomați.

Intitulată „O pisicuță pentru Putin”, fotografie pentru cea de-a 60-a aniversare a lui Putin: a dispărut rapid de pe rețelele de socializare. Cel mai probabil, ea a fost obligată să o șteargă.

Apartament scump pentru antreprenoarea Alisa

Autorii cărții scriu că 3 ani mai târziu, Alisa Harceva, „pisicuța lui Putin”, a devenit proprietara unui apartament scump într-un cartier elegant din Moscova.

Jurnaliștii au descoperit că nu plătise ea însăși pentru el, fusese transferat către ea de omul de afaceri Grigori Baevski.

La rândul său, Baevski este partener de afaceri al prietenului lui Putin, Arkadi Rotenberg. Un fost partener de afaceri al celor doi a spus: „Grișa Baevski este o persoană atât de zgârcită, încât, dacă ar fi fost propria lui iubită, nu i-ar fi dat niciodată un apartament. Așa am înțeles a cui iubită era ea cu adevărat”.

De altfel, „inventatorul” calendarului, Vladimir Tabak, rămâne foarte apreciat de Putin până în ziua de azi. Bărbatul, care se află pe lista sancțiunilor SUA, este considerat un expert în dezinformare și falsuri pe internet.

În urmă cu 9 ani, Daily Mail a scris că Vladimir Putin ar avea o relație cu Alisa Harceva, care, la 23 de ani, devenise un fotomodel apreciat, după ce a fost finalistă Miss Rusia 2011.

Alisa este azi antreprenoare în domeniul frumuseții. Rusoaica este implicată într-un start-up cu dușuri solare. Compania face reclamă online cu tinere femei în ipostaze provocatoare. Cu toate acestea, nu mai există pisicuțe!

Cine este studenta de care s-a îndrăgostit liderul de la Kremlin: „Pisicuța lui Putin. Sunt încă sunt în flăcări”
„Pisicuța lui Putin”. Foto: Profimedia

Când Putin senior i-a scos ochiul cu furca mamei președintelui

În același volum este relatat și episodul traumatizant în care mama președintelui rus, Marusia, care avea doar 17 ani, a fost atacată cu o furcă de Vladimir Putin senior.

Bărbatul ar fi avut o „criză de furie”, deoarece adolescenta nu l-a lăsat pe el și grupul lui de prieteni să intre în casa ei, unde era singură.

Marusia a rămas fără un ochi și, ca să nu fie dat în judecată, „Volodka” a acceptat să o ia de nevastă.


Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
Știri România 18 sept.
Cum circulă cele două trenuri cu orare modificate din cauza lucrărilor feroviare pe Magistrala 400
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Știri România 18 sept.
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la ședința cu primarii convocată chiar de el
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine"
Stiri Mondene 18 sept.
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă"
Stiri Mondene 18 sept.
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine"
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
