Peste un kilogram de aur, evaluat la aproximativ 218.000 de dolari, a ajuns din greșeală la gunoi. Incidentul a avut loc când sora proprietarei a aruncat în mod eronat un pachet care conținea bijuterii și lingouri de aur, după o curățenie generală.

Aurul fusese retras de proprietară dintr-un seif bancar cu intenția de a fi vândut. Însă, dimineața următoare, pachetul a fost confundat cu gunoiul menajer și aruncat într-un container stradal.

În scurt timp, s-a realizat pierderea, dar ghinionul a fost că mașina de gunoi deja ridicase conținutul containerului, transportându-l la o stație de reciclare într-un oraș învecinat.

Familia a alertat imediat autoritățile locale și a cerut ajutorul poliției. Căutările au fost organizate la stația de reciclare cu ajutorul autorităților și al angajaților serviciului de salubrizare.

Eforturile au fost colosale: membrii familiei și echipa de căutare au răscolit aproximativ 10 tone de gunoi pentru a recupera prețioasele obiecte.

„Nu pot să cred că ne-am recuperat bijuteriile și lingourile”, a declarat proprietara, vizibil emoționată după finalizarea operațiunii.

În cele din urmă, aproape întregul aur pierdut, cântărind peste 1.000 de grame, a fost găsit și returnat familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE