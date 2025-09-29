Mai întâi, un bărbat care s-a recomandat a fi iubitul ei a afirmat că a aflat de la poliție că Ioana Popescu a murit, iar el a fost cel care a anunțat public decesul fostei jurnaliste.

După câteva ore, tot el a fost cel care a afirmat că este posibil ca totul să fie doar o înscenare și că Ioana Popescu este posibil să fie în continuare în viață. Însă nu a venit cu nicio dovadă pentru niciuna dintre afirmațiile lui. Mai mult decât atât, bărbatul a scris pe rețelele de socializare că strânge bani pentru a o înmormânta pe Ioana Popescu și chiar a lăsat pe internet și un cont în care oamenii să doneze.

Mara Bănică a vorbit despre moartea Ioanei Popescu

La aproximativ 48 de ore după ce s-a aflat că Ioana Popescu a murit, Mara Bănică a postat un mesaj video pe Facebook, prin care anunța că a sunat la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Ioan” din București, acolo unde a fost internată fosta jurnalistă, și a primit confirmarea că aceasta a murit.

Mai mult decât atât, Mara Bănică a precizat că de înmormântarea Ioanei Popescu se va ocupa statul, deoarece nicio rudă nu s-a prezentat la spital pentru a-i ridica trupul neînsuflețit.

„Am aflat o serie de informații despre moartea Ioanei Popescu. Am primit tot felul de telefoane de la mulți cunoscuți, artiști care au interacționat cu ea de-a lungul vremii și care au fost foarte impresionați de soarta asta grea a Ioanei. A murit la 45 de ani, într-un spital din București. Și toți mi-au spus că undeva a apărut un domn, fost iubit, actual iubit, erau de vreo lună împreună, care cere bani.

Am sunat la spital, am vorbit cu cei de la «Sfântul Ioan». Vineri au fost făcute documentele pentru a fi ridicată de asistența socială. Din păcate nu s-a prezentat niciun fel de rudă de gradul patru care să aibă dreptul s-o ridice. Așadar se pare că până în momentul ăsta o s-o înmormânteze statul. Dacă nu se va găsi o variantă. Eu am încercat, ca și la Costin Mărculescu, dar acolo exista o soră, am avut acceptul lor să mă ocup de înmormântare, împreună cu Pepe”, a spus Mara Bănică pe Facebook.

Concurenta de la Asia Express 2025 a vorbit și despre gestul iubitului Ioanei Popescu, Mara Bănică afirmând că lumea nu ar trebui să-i trimită niciun ban acestui bărbat.

„Acum vă spun sincer că îmi displace foarte tare că un om care i-a fost în viață pentru câteva săptămâni strânge bani, nu răspunde la numărul ăla, ceva foarte ciudat și nu vă încurajez să dați bani, pentru că, repet, până la momentul ăsta, statul este cel care o va înmormânta. Încerc să aflu când, cum o ridică ridicată și poate acolo la cimitir să vă anunț, să vedem unde, cum va fi. Și să-i fac cel puțin o colivă creștinească și să aduc un preot. Știu că m-ar ajuta mult părintele Cărămizaru, știu că aș găsi tot felul de lucruri așa rapide. Și să fie măcar o slujbă creștinească și o pomenire a Ioanei.

N-am să-l judec pe omul ăsta, pot să înțeleg disperarea după bani, dar, având în vedere bolile de care suferea Ioana și nu intru în amănunte, cred că mai important decât a strânge bani ar fi să meargă să își facă și el niște analize”, a mai adăugat vedeta.

Fosta jurnalistă are o mătușă în viață

La finalul mesajului video, Mara Bănică a spus că Ioana Popescu era o fată deșteaptă, dar care s-a pierdut pe drum: „E o situație neplăcută. Și o soartă grea! Pe care ea, săraca… atât a putut! Nu știu… Păcat de ea. Era o fată foarte deșteaptă, dar s-a pierdut acolo, pe drum. Dumnezeu s-o ierte”!

La câteva ore distanță, concurenta de la Asia Express 2025 a revenit cu un mesaj prin care dezvăluia că Ioana Popescu are o mătușă în viață și că poate, până la urmă, acesta va merge să ridice trupul neînsuflețit al fostei jurnaliste. În caz contrat, statul se va ocupa de înmormântarea acesteia.

„Situația cu ea și cu înmormântarea, abia luni o să aflăm. M-au sunat foarte mulți oameni, prieteni din showbiz cu care nu mai vorbisem de mult și care vor să vină, să… Sperăm că poate mătușa se înduplecă și o ridică de acolo și o înmormântează așa cum ar trebui”, a afirmat Mara Bănică pe internet.

