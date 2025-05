Președintele Volodimir Zelenski a reacționat după atacul rusesc asupra unui microbuz în regiunea Sumî, care a avut loc sâmbătă dimineața. Potrivit liderului de la Kiev, 9 persoane au murit în atac, inclusiv o familie întreagă, iar 7 au fost rănite.

Zelenski a condamnat „uciderea deliberată a civililor” după ce o dronă rusească a lovit un microbuz în nordul Ucrainei. Nouă persoane au fost ucise, potrivit autorităților, iar liderul de la Kiev susţine că șapte au fost rănite.

„Potrivit primelor informații, rușii au ucis o familie: tatăl, mama și fiica au murit în atac. Transmit condoleanțele mele familiilor și celor dragi. Toți cei decedați erau civili. Iar rușii nu aveau cum să nu înțeleagă ce fel de vehicul ținteau. A fost o crimă deliberată împotriva civililor”, a transmis președintele Ucrainei pe contul său oficial de pe rețeaua X.

Zelenski a continuat spunând: „Ieri, ca în fiecare zi a acestui război, exista oportunitatea de a opri focul. Ucraina oferă de mult timp acest lucru, o încetare a focului completă și necondiționată pentru a salva vieți. Rusia nu mai păstrează nimic în afară de capacitatea de a continua să ucidă. Trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a opri aceste crime. Fără sancțiuni mai dure, fără o presiune reală, Rusia nu va căuta o diplomație autentică.”

