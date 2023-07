După demisia lui Eduard Hellvig din funcție, conducerea interimară a SRI va fi preluată de generalul Răzvan Ionescu. Acesta ocupă funcția de prim-adjunct al șefului Serviciului din martie 2017.

Răzvan Ionescu are 47 de ani, este de profesie fizician, absolvent al Facultății de Fizică din cadrul Universității București, potrivit prezentării de pe site-ul SRI.

Ionescu a urmat cursuri postuniversitare cu specializarea Geopolitică și Geostrategie din cadrul Academiei de Studii Economice, a absolvit masterul NATO Senior Executive din cadrul SNSPA, a terminat cursurile seminarului Combaterea Armelor de Distrugere în Masă și Terorismului din cadrul Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall din Germania.

De peste 20 de ani în SRI

De-a lungul carierei în SRI, Răzvan Ionescu a ocupat mai multe funcții, atât în cadrul unităților centrale, cât și teritoriale, unde a avut succese operaționale de anvergură, în parteneriat cu servicii de intelligence din spațiul euroatlantic, pe problematici privind criminalitatea organizată transfrontalieră, respectarea regimurilor internaționale privind proliferarea sistemelor de armament, fluxuri financiare internaționale, migrație și terorism. Prezentare site-ul SRI:

Răzvan Ionescu a intrat în SRI ca locotenent în urmă cu mai bine de 20 de ani, a fost șef de promoție la cursurile de inițiere și a devenit general-maior pe 1 decembrie 2017. Anterior numirii în funcția de prim-adjunct al lui Hellvig, Ionescu a condus o unitate centrală cu activitate în combaterea amenințărilor transfrontaliere.

5 terenuri, 4 imobile

Potrivit celei mai recente declarații de avere din acest an, Răzvan Ionescu deține 5 terenuri, 3 apartamente și o casă de vacanță, 140.000 de lei în conturi, are datorii de 50.000 de euro la o bancă și a avut în ultimul an un salariu de 203.000 de lei, adică 17.000 de lei pe lună, adică aproape 3.400 de euro pe lună. Soția sa lucrează la ANCOM, unde a câștigat și ea peste 210.000 lei.

