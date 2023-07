„Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare, pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Încheirea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis în ultimele săptămâni cu președintele României”, a anunțat Eduard Hellvig, precizând că l-a informat în legătură cu decizia sa și pe președintele Comisiei de control parlamentar al activității SRI.

Hellvig spune că, din punctul lui de vedere, decizia de a pleca dintr-o funcție de putere este un „gest de sănătate democratică”, iar rațiunile hotărârii sale „au fost înțelese pe deplin”.

„Este o cutumă greșită la noi ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea din diverse motive. Personal, cred că este nevoie de un asemenea pas. (…) Este sănătos pentru democrație, pentru echilibrul puterilor în stat, ca un director de serviciu de informații să aibă un mandat limitat în timp”, a explicat Hellvig, menționând că „pietrificarea în funcție” poate duce, printre altele, „la pierderea contactului cu realitatea socială”.

Cred că și cetățenii, și statul sunt mai bine slujiți dacă la conducerea serviciilor de informații se succed lideri la intervale de timp clare și stabilite.(…)Consider că, din moment ce mi-am atins obiectivele propuse, nu există nicio rațiune pentru a continua să exercit această funcție. Eduard Hellvig:

„Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei Securități, am menținut și amplificat încrederea și respectul partenerilor noștri externi, alături de care SRI luptă zi de zi pntru protejarea României. Am promovat o nouă generație în funcțiile de conducere și am pus la dispoziția societății informațiile extrase din arhivele fostei Securități. Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8-9 ani”, a mai spus Eduard Hellvig, adăugând că aceasta a fost ultima declarație de presă susținută în calitate de director al SRI.

Înainte de anunțul privind renunțarea la conducerea SRI, Hellvig a precizat că Serviciul Român de Informații a transmis pe 23 iunie către Comisia de Control raportul de activitate pentru anul trecut, care conține „o sinteză a modurilor în care SRI s-a transformat din punct de vedere al instrumentelor de lucru pentru a deveni mai flexibil şi mai adaptabil schimbărilor de realitate geopolitică”.

Aceasta a fost singura declarație de presă din acest an a lui Hellvig. Ultima oară când Eduard Hellvig a ieșit în fața presei a fost pe 17 iunie 2022, când a precizat, printre altele, că „securismul este astăzi bine reprezentat în prea multe medii ale societății noastre”.

Eduard Hellvig a fost numit în funcția de director al SRI în martie 2015.

Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

