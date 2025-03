Cadouri macabre de Ziua Mamei, în Rusia

Oficialii locali ai partidului lui Vladimir Putin, din regiunea Murmansk, au vizitat mame îndoliate, oferindu-le flori și mașini de tocat carne. Aceștia au postat fotografii pe rețelele sociale, zâmbind în timp ce înmânau cadourile.

Gestul a fost criticat aspru online, fiind numit „rușinos” și „nepotrivit”. Mulți au subliniat ironia unor astfel de cadouri, având în vedere acuzațiile că Rusia își sacrifică soldații în mod inutil.

it's insane that the mothers of dead Russian soldiers in Murmansk have been gifted meat grinders by the government, especially knowing the translation of "cannon fodder" in Russian, how tragicomic pic.twitter.com/2v8w1gDfqx — colchian communism committee (@TheAcherons) March 7, 2025

În limba rusă, termenul „myasorubka ” (mașină de tocat carne) are aceeași conotație ca în română, referindu-se la tactica de a trimite soldați în valuri succesive, cu pierderi mari, pentru a epuiza forțele inamice.

Postarea inițială a partidului mulțumea „dragilor mamici” pentru „puterea spiritului și dragostea pe care o puneți în creșterea fiilor voștri”.

„Am crezut că este o glumă. Dar nu. Mamele soldaților ruși uciși în Ucraina au primit tocătoare de carne pentru a sărbători ziua femeii în regiunea Murmansk.”, a scris Natalia Antonova pe rețeaua X.

I thought this was a joke.



But no.



Mothers of Russian soldiers killed in Ukraine were awarded meat grinders to celebrate womens day in Murmansk oblast. pic.twitter.com/fL57CUeus7 — Natalia Antonova 🇺🇸🇺🇦 (@NataliaAntonova) March 6, 2025

Justificarea partidului lui Vladimir Putin

Filiala locală a partidului din Polyarniye Zori s-a apărat, acuzând criticii de „interpretări dureroase și provocatoare”.

Primarul Maxim Chengayev a explicat că mașinile de tocat nu erau inițial prevăzute, dar au fost incluse la cererea unei mame.

„O femeie a cerut-o și, desigur, nu am putut spune nu”, a explicat el, conform Rusia Unită.

Kyiv Post relatează că partidul a postat ulterior un videoclip în care o mamă mulțumește pentru cadouri, confirmând că ea a cerut mașina de tocat.

Nothing says “thank you for your sacrifice” quite like a meat grinder.



Now Russian mothers can look at it and think about their deceased sons while spending all their time in the kitchen. “Perfect” gift for humiliating a woman on her day. pic.twitter.com/S7TAVtbotE — Victoria (@victoriaslog) March 8, 2025

Cadoul oficialilor ruși ilustrează cinismul autorităților ruse față de pierderile umane din conflict. Gestul a fost perceput ca o recunoaștere involuntară a modului în care Rusia își tratează proprii soldați.

Pierderi umane semnificative

Rusia a oferit rar cifre oficiale privind pierderile din Ucraina. Conform Kyiv Post, mass-media independentă estimează zeci de mii de victime.

Site-ul rus Mediazona și BBC au identificat numele a aproximativ 91.000 de soldați ruși uciși. Numărul real al soldaților ruși care au murit în război ar putea fi „considerabil mai mare”.

Fostul secretar american al apărării, Lloyd Austin, estima la sfârșitul lui 2024 că 700.000 de soldați ruși ar fi fost uciși sau răniți.

Ucraina a suferit, de asemenea, pierderi grele.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat în februarie că peste 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși și aproximativ 380.000 răniți. Alte estimări occidentale situează numărul victimelor ucrainene între 50.000 și 100.000.

