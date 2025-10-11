Hotărârea vine la mai bine de cinci ani de la dubla crrimă petrecută în Deliella, o zonă rurală între Caltanissetta, Delia și Canicattì. Potrivit sursei citate, această dublă crimă este încă învăluită în mister, deoarece lipsește mobilul, precum și identitatea persoanei a cărei amprente a fost descoperită pe glezna lui Calogero La Monaca. Apărarea inculpatului susține, de asemenea, că telefonul mobil găsit de carabinieri i-a fost înmânat după crimă.

Se crede că cei doi frați au fost uciși în după-amiaza zilei de 14 iunie 2020, iar cadavrle celor doi frați septuagenari au fost arse pentru a „șterge” orice urmă a crimei.

În timpul anchetei, carabinierii au luat și amprente digitale de la persoana necunoscută care probabil a mutat cadavrul bărbatului în vârstă de 76 de ani. Urme de ADN ale românului au fost găsite într-o mașină care conținea sânge.

Parchetul din Caltanissetta a fost parțial de acord cu argumentul apărării, solicitând o reducere cu o treime a pedepsei, de la 25 la 16 ani și opt luni. Avocații reclamanților, Salvino Iannello și Giovanni Selvaggio, nu au fost de acord și au solicitat instanței să respingă cererea.

Apărarea, reprezentată de Valentina Fiorenza, intenționează să facă apel la Curtea Supremă de Casație.

Recomandări Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Colonelul Baldassare Daidone, de la unitatea de Carabinieri Caltanisseta, a susținut acum câțiva ani că românul şi-a recunoscut vinovăţia. „Crima a fost brutală. În ziua crimei, Scurtu a mers la cei doi fraţi pentru o discuţie, care a degenerat într-un scandal, iar de acolo până la crimă nu a mai fost decât un pas”, a declarat polițistul italian.

Prima dată, românul, care lucra ca cioban la ferma celor doi frați, l-ar fi lovit pe Filippo, cu o piatră, în zona capului, iar apoi pe Calogero, care mergea în baston. Apoi, ar fi încercat să ardă cadavrele. Alarma a fost dată de surorile celor doi frați. Florin Scurtu este în arest din septembrie 2020.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE