În urma revoltelor din ajun de la Southport, protestul de miercuri seara de la Downing Street a fost organizat de o mişcare radicală de dreapta care se numeşte Enough Is Enough (Destul e destul).

Poliţia Metropolitană impusese condiţii protestului, indicând demonstranţilor că trebuie să rămână într-o anumită zonă şi să se disperseze până la ora locală 20.30 (22.30, ora României).

Demonstranţii au început să scandeze şi să arunce cu conserve şi sticle, în timp ce forţele de ordine au apărut purtând echipament antirevoltă. Unii protestatari au încercat să dărâme un gard de protecţie şi s-au încăierat cu poliţia antirevoltă. Oamenii au aruncat cu rachete de semnalizare spre porţile Downing Street.

BREAKING: Protesters chant „Rule Britannia”, „save our kids” and „stop the boats” as they clash with police while marching towards Downing Street, following the stabbings that occurred in Southport earlier this week.https://t.co/Mn7CTrwE2C



