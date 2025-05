Conservatorii americani se laudă că vor aduce MAGA în România

Lângă poza făcută în București, în care apar cei doi, Branson Donahue a scris: „Poporul român se ridică, iar globaliștii de la Bruxelles simt cum se clatină pământul sub picioarele lor. Ceea ce a început cu MAGA a devenit acum global. O nouă eră a suveranității și puterii se desfășoară.”

Working hard with @TomDansCFA in Bucharest to help @georgesimion finish this fight.



The people of Romania are rising, and the globalists in Brussels feel the ground shifting beneath them. What started with MAGA is now global. A new era of sovereignty and strength is unfolding. pic.twitter.com/xDB7K5jxZK — William Branson Donahue (@realwilldonahue) May 15, 2025

Anterior, Branson anunțase că vine în România pentru a-l susține pe George Simion, liderul partidului AUR.

Im endorsing George Simion for President of Romania.



The disqualification of Georgescu was a troubling sign for democratic integrity in Europe. @georgesimion offers a bold, principled vision grounded in sovereignty, faith, and truth. We must reclaim the West. pic.twitter.com/89olLDJfk9 — William Branson Donahue (@realwilldonahue) March 28, 2025

„Americanii trebuie să fie atenți săptămâna aceasta – este imperativ ca aceste alegeri să fie corecte și pașnice”, scria Donahue în postarea sa pe X.

Recomandări Cum văd oamenii de pe strada Viselor din Gulia, Dâmbovița, duelul dintre Nicușor Dan și George Simion: „Speranța ar fi să iasă președinte și să dea țara peste cap!” I VIDEO

Cine este Thomas Emanuel Dans, omul care s-a gândit să anexeze Groenlanda

Dans a ocupat și funcția de comisar pentru Comisia de Cercetare Arctică a Statelor Unite în timpul primului mandat al lui Donald Trump, iar acum susține că are un plan care ar acorda cetățenia americană rezidenților groenlandezi, permițându-le în același timp să rămână în Groenlanda. El susține că acest lucru ar consolida influența și securitatea americană în Arctica.

Dans a fost trimis de Donald Trump pentru a le propune cetățenilor din Groenlanda ca națiunea arctică să devină o parte a SUA. Prim-ministrul Groenlandei, Múte B. Egede, a declarat într-un interviu acordat FOX News în ianuarie că poporul groenlandez vrea să fie independent și să rămână groenlandez – nu american.

Când a fost întrebat despre acest lucru, Dans a fost în mod surprinzător de acord, spunând: „Sunt complet de acord cu el. Securitatea noastră este inseparabil legată”

Cu toate acestea, Dans nu a abordat direct modul în care Groenlanda ar putea intra sub stăpânirea SUA, rămânând în același timp independentă.

În schimb, el a sugerat că oamenii ar trebui să adopte o perspectivă mai nuanțată asupra independenței, sugerând că suveranitatea și afilierea SUA ar putea coexista într-o anumită formă.

Recomandări Atuurile și slăbiciunile lui Nicușor Dan înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale. ANALIZĂ

În orice caz, vizita planificată în Groenlanda a vicepreședintelui american JD Vance și a celei de-a doua doamne a SUA, Usha Vance, în martie 2025, a atras critici dure din partea oficialilor groenlandezi și danezi îngrijorați.

De vizită s-a ocupat American Daybreak, o organizație americană practic necunoscută, fondată de Thomas Emanuel Dans, investitor aliniat cu Trump și fost oficial guvernamental.

Când s-a aflat despre adevăratele planuri ale lui Dans, într-o declarație distribuită pe X, el a susținut că reacțiile privind vizita au afectat relațiile dintre SUA și Groenlanda.

„American Daybreak a lucrat mult timp la consolidarea legăturilor dintre SUA și Groenlanda, inclusiv prin organizarea vizitei fiului președintelui în Groenlanda în ianuarie”, a scris Dans. „Aceste articole din presă și reacția exagerată a oficialilor groenlandezi dăunează relației puternice, bazate pe respect reciproc, interes comun și curtoazie, pe care Statele Unite o au de mult timp cu Groenlanda și pe care speră să o extindă.”

Fratele lui Thomas Dand, Paul Dans, e arhitectul Proiectului 2025, manualul lui Donald Trump în al doilea mandat

Paul Dans, fratele lui Thomas Dans, e arhitectul principal al planului pentru al doilea mandat al lui Donald Trump. Pe agenda „radicală” a Proiectului 2025, se află interzicerea avortului, eliminarea drepturilor LGBTQ+ și puterea prezidențială completă asupra agențiilor federale, împreună cu eliminarea unora dintre acestea, inclusiv a Departamentului Educației.

Recomandări Cu cifrele pe masă. Cât a primit pentru George Simion firma patronului de la Realitatea TV şi cine a încasat 3 milioane de euro pentru promovarea lui Nicuşor Dan

Dans a fost exilat chiar de MAGA, după ce proiectul său a fost aspru criticat de democrați. Presat să demisioneze de la fundația Heritage (cea care a și publicat proiectul său), Dans a plecat trântind ușa la sfârșitul lunii iulie 2024, iar ulterior i-a criticat pe LaCivita și pe copreședinta campaniei, Susie Wiles, pentru „practici necorespunzătoare” în campanie.

Acum, Dans, care locuiește în Charleston, Carolina de Sud, și lucrează ca avocat și consultant în relații guvernamentale, spune că este încântat de măsura în care Proiectul 2025 a devenit, de fapt, manualul administrației Trump.

În primul său interviu detaliat, pentru Politico, de la revenirea lui Trump la președinție, Dans a confirmat, practic, ceea ce democrații spuneau de la bun început, iar Trump însuși a negat: Nu există aproape nicio diferență între Proiectul 2025 și ceea ce Trump plănuia de la bun început și implementează acum. Și dacă Casa Albă l-ar suna, ar fi bucuros să se întoarcă în echipă.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Accident cu 11 persoane implicate în județul Arad. Un bărbat a fost transportat la spital

Urmărește-ne pe Google News