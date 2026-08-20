Tribunalul București respinge cererea lui Ciprian Ciucu privind controlul judiciar

Tribunalul București a respins ca nefondată contestația primarului Ciprian Ciucu, privind măsura controlului judiciar. Măsura preventivă rămâne în vigoare până la data de 15 octombrie 2026.

Judecătorul a menținut măsura controlului judiciar pentru încă 60 de zile. Totodată, instanța a respins cererile lui Ciucu de modificare a condițiilor măsurii, inclusiv cea care i-ar fi permis să părăsească România fără acordul prealabil al procurorului și să contacteze anumite persoane implicate în dosar.

Ciprian Ciucu a anunțat deja că va contesta decizia instanței

Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Primarul general al Capitalei a declarat că va continua să conteste această măsură, considerând-o nedreaptă.

„Este dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal. Mă consider nevinovat și tocmai de aceea m-am prezentat, împreună cu avocații mei, în fața judecătorilor și am cerut ridicarea controlului judiciar”, a spus Ciprian Ciucu.

Edilul a subliniat că percepe aceste acțiuni ca pe un „gest simbolic” de apărare a drepturilor și libertăților sale. „Dacă nu aș face acest gest, ar însemna că mă recunosc vinovat”, a adăugat el.

Ciucu susține că unele restricții îi afectează activitatea ca primar

O altă nemulțumire exprimată de Ciucu este legată de interdicția de a contacta anumite persoane, inclusiv un angajat din cadrul Direcției de Urbanism și primarul Sectorului 6.

„Este ciudat, pentru că ar trebui să pot lua legătura cel puțin cu primarul Sectorului 6. Dar, pentru că dânsul nu a fost audiat, nu pot face acest lucru”, a explicat edilul.

De asemenea, Ciucu a subliniat dificultățile generate de interdicția de a părăsi țara. „Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a precizat el.

Primarul general a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de DNA de luare de mită

Potrivit procurorilor, Ciprian Ciucu este suspectat că ar fi primit foloase necuvenite sub formă de servicii de publicitate și consultanță electorală în toamna anului 2025. Aceste beneficii ar fi fost oferite de doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, în schimbul îndeplinirii unor atribuții administrative legate de acel proiect.

„Sunt acuzații, dar trebuie să fie probate de către procurori. Nu am niciun fel de emoții, pentru că nu am condiționat niciodată nimic, nu am luat niciun ban de la acești oameni și nu am emis niciun aviz. După ce am plecat de la Primăria Sectorului 6, totul a intrat pe circuitul de avizare administrativ”, a declarat Ciucu într-o emisiune TV recentă, citată de News.ro.

Ciprian Ciucu a recunoscut că aceste acuzații l-au afectat profund, având în vedere lupta sa împotriva corupției.

„M-a lovit destul de tare faptul că am fost pus sub acuzare pentru corupție. Toată viața mea am luptat împotriva corupției și am destructurat, ca primar de sector, rețele de corupție prin reorganizări”, a declarat el.