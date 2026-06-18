După audieri, lui Ciprian Ciucu i s-a transmis că e plasat sub control judiciar.

Ciprian Ciucu a fost audiat timp de aproximativ trei ore la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și, la ieșirea din sediul instituției,el a declarat că este nevinovat şi a spus că e decis să-şi ducă mandatul până la capăt. Ciucu a mai afirmat că nu are nimic de ascuns şi că va colabora cu organele judiciare.

DNA a transmis ulterior un comunicat de presă în care a oferit detalii din dosarul în care primarul general al Capitalei e inculpat.

Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție instrumentează două dosare interconectate care vizează suspiciuni grave de corupție, trafic de influență și scurgeri de informații din interiorul instituțiilor statului, se precizează în comunicatul de presă.

Joi, 18 iunie 2026, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a lui Ciprian Ciucu, care era, la data faptelor descrise de DNA, primar al Sectorului 6 București.

Conform probatoriului DNA, faptele s-ar fi petrecut în luna noiembrie 2025. Procurorii suspectează că, în contextul demersurilor pentru obținerea unui certificat de urbanism și a unei autorizații de construire pentru un amplu proiect imobiliar din București, oamenii de afaceri M.N.K.A. și M.M. i-ar fi oferit edilului foloase necuvenite.

Mita nu ar fi constat în bani gheață, ci în servicii de publicitate și consultanță electorală de specialitate, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025. Aceste servicii de marketing politic erau destinate direct susținerii activității sale politice.

În schimbul acestor campanii de promovare, Ciucu ar fi trebuit, afirmă procurorii, să urgenteze sau să faciliteze procedurile administrative de la nivelul Primăriei Sectorului 6 pentru proiectul imobiliar respectiv. În schemă ar fi apărut și un al treilea om de afaceri, S.I., care ar fi avut rolul de complice -el ar fi facilitat legătura și tranzacția mascată dintre dezvoltatorii imobiliari și primar. Toți cei trei oameni de afaceri pomeniți în comunicatul DNA au fost, de asemenea, plasați sub control judiciar.

Dosarul în care este implicat Ciprian Ciucu s-a desprins dintr-o altă anchetă începută de DNA în august 2025. În acea cauză, Tribunalul București a dispus miercuri, 17 iunie 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a doi inculpați cheie: un cetățean bulgar (R.D.M.) și o femeie (N.C.O.).

Această aripă a anchetei vizează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) și vorbește despre o rețea de protecție extrem de influentă. Între noiembrie 2025 și aprilie 2026, inculpata N.C.O. ar fi cumpărat influența unui funcționar din ONJN (care s-a dovedit a fi colaborator autorizat al DNA). Femeia i-ar fi achitat sume mai mici de bani (1.500 de euro, 2.000 de lei și ulterior încă 500 de euro) pentru a grăbi sau amâna decizii administrative și i-ar fi cerut să îi livreze ilegal documente cu regim secret din interiorul instituției.

În aprilie 2026, în ecuație ar fi intrat cetățeanul bulgar R.D.M., reprezentantul unui mare operator din piața jocurilor de noroc. Pentru a salva compania de sancțiuni dure, bulgarul ar fi promis, prin intermediul femeii, o mită uriașă: 100.000 de euro.

Plata s-ar fi făcut fragmentat: 45.000 de euro pe 8 aprilie și 5.000 de euro pe 17 aprilie. Pe data de 16 aprilie 2026, când s-a încercat remiterea ultimei tranșe, de 50.000 de euro, procurorii DNA au intervenit și au realizat flagrantul.

Procurorii DNA au precizat că în acest moment se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane, ceea ce înseamnă că lista celor vizați ar putea crește în perioada următoare.

Punerea în mișcare a acțiunii penale și controlul judiciar reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului. Aceste proceduri nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul constituțional al prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele investigate, precizeaza Direcția Națională Anticorupție.