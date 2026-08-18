Edilul din București susține că își exercită dreptul legal și consideră această măsură nejustificată.

Ciprian Ciucu: Este dreptul meu să contest

La ieșirea din sala de judecată, Ciprian Ciucu a declarat că își apără drepturile și libertățile și că va contesta de fiecare dată controlul judiciar impus.

„Este dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal. Mă consider nevinovat și tocmai de aceea m-am prezentat, împreună cu avocații mei, în fața judecătorilor, și am cerut ridicarea controlului judiciar”, a spus el.

Ciucu a mai explicat că a contestat din nou controlul judiciar pentru că, „în primul rând”, dacă nu ar face „acest gest”, atunci s-ar „recunoaşte vinovat”.

Restricțiile îi afectează activitatea de primar

Edilul din București a explicat că măsura controlului judiciar îi îngreunează activitatea, inclusiv deplasările externe necesare funcției de primar general al Capitalei.

„Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a declarat edilul.

În plus, Ciucu a menționat că are interdicția de a lua legătura cu anumite persoane implicate în anchetă, inclusiv cu primarul sectorului 6.

„Este ciudat, pentru că ar trebui să pot lua legătura cel puțin cu primarul sectorului 6, dar pentru că dânsul nu a fost audiat, nu pot face acest lucru”, a precizat el.

Ciprian Ciucu: Nu am luat niciun ban

În urmă cu o lună, primarul Capitalei declara că este „liniștit” cu privire la anchetă, subliniind că nu există nicio probă concludentă împotriva sa.

„Sunt acuzații, dar trebuie să fie probate de către procurori. Nu am condiționat niciodată, nu am luat niciun ban de la acești oameni, nu am condiționat niciun aviz”, a afirmat el.

Ciucu a mai adăugat că toate acuzațiile din dosar vizează fapte care ar fi avut loc după ce și-a încheiat mandatul ca primar al sectorului 6 și că documentele în cauză au fost procesate ulterior, în cadrul procedurilor administrative.

„După ce am plecat, a intrat pe circuitul de avizare administrativ”, a explicat edilul.

Procurorii: acuzații de mită și foloase necuvenite

Conform procurorilor DNA, Ciprian Ciucu ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală, din partea a doi oameni de afaceri implicați într-un proiect imobiliar.

În schimb, edilul din București ar fi facilitat îndeplinirea anumitor atribuții administrative legate de acest proiect în perioada când era primar al sectorului 6.

Cu toate acestea, Ciucu a afirmat că punerea sub acuzare l-a afectat profund, mai ales în contextul în care întreaga sa carieră politică a fost dedicată luptei împotriva corupției.

„M-a lovit destul de tare faptul că am fost pus sub acuzare, pentru că toată viața mea am luptat împotriva corupției”, a concluzionat el.

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