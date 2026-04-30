Ciucu exclude o nouă alianță cu social-democrații

Ciucu exclude o nouă alianță cu social-democrații și anunță că PNL are în față doar două variante: guvernarea minoritară sau opoziția. Mesajul tranșant vine ca un refuz final în fața oricăror negocieri cu PSD.

Liberalii s-au simțit jigniți

Ciprian Ciucu a oferit joi prima reacție după ce PSD a cerut oficial PNL-ului să renunțe la varianta Ilie Bolojan. Prim-vicepreședintele liberal a fost întrebat cum vede partidul acest apel neașteptat al social-democraților:

„Jignitor din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o criză provocată de PSD. Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Deci ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi, de două ori consecutiv am spus în şedinţele noastre politice, în BPN, că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul. Pentru că miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi ei vor să ne compromită cu astfel de apeluri. Dar noi nu avem de ce, noi nu am greşit nici faţă de PSD, am respectat protocolul coaliţiei de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate. Şi este vorba despre bani, putere şi mai multă influenţă politică a acestui partid extrem de corupt”, a răspuns Ciprian Ciucu. 

„Cum îşi permit să vină cu o astfel de cerinţă?”

Ciprian Ciucu a abordat cu prudență tema „dezertărilor” din PNL, precizând că, deși „nu poate fi sigur de nimic astăzi”, convingerea sa este că liberalii vor rămâne uniți și nu își vor trăda liderul în fața presiunilor externe.

„Vă daţi seama cât de penibili am fi dacă după două decizii consecutive clare, că le-am spus celor de la PSD care este condiţia noastră, acum să ne întoarcem? Unu la mână. Doi la mână, PSD are un lider care este la jumătate din încrederea partidului lor. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru ca încredere. Cum îşi pot ei permite să vină cu o astfel de cerinţă? Adică n-am venit noi să zicem «domnule, demiteţi-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, uitaţi-vă în orice sondaj de opinie», dar ei îşi permit să facă acest lucru. Deci este exclus aşa ceva(…)”, a precizat Ciucu.

Totodată, Ciucu exclude noi discuții cu PSD, motivând că social-democrații „au ajuns mult prea departe”. Liderul liberal acuză PSD că, prin inițierea moțiunii și comportamentul jignitor, au anulat orice posibilitate de reconciliere politică.

PSD și PNL, mesaje pe Facebook la interval de trei minute

Partidul lui Sorin Grindeanu și cel al premierului Ilie Bolojan au transmis miercuri, 29 aprilie, câte un mesaj în care fiecare își atacă rivalul, cu doar câteva zile înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR. Social-democrații i-au cerut lui Bolojan demisia de onoare, iar liberalii le-au cerut lui Grindeanu, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda să deblocheze comentariile de pe Facebook, ca să afle de la oameni ce vor aceștia.

Cu o zi în urmă, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Ministrul Mediului spune că 2.232 de proiecte de peste 10 miliarde de lei, finanțate prin PNRR, urmează să fie finalizate
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Unica.ro
S-a decis în urmă cu câteva minute, în plină criză politică! Anunțul venit direct de la guvern a surprins pe toată lumea. Ilie Bolojan a spus clar!
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

În ce condiții sunt ținuți cei patru români capturați de Gărzile Revoluționare în Strâmtoarea Ormuz
Rezultatele loto din 30 aprilie 2026. Numerele câștigătoare extrase joi
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Adevarul.ro
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
Fanatik.ro
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Cum își ocupă Ilinca Vandici timpul liber. Vedeta a dezvăluit ce plan are pentru 1 mai 2026: „Fiecare sărbătorește cum dorește"
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 16:45
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
ObservatorNews.ro
Amenda usturătoare primită de un botoșănean care şi-a abandonat căţelul la ieşirea din localitate
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Mediafax.ro
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
Mediafax.ro
„Strâmtoarea lui Trump”. Președintele SUA publică o hartă în care a schimbat numele Strâmtorii Ormuz
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Criza politică din România din 2026. Ilie Bolojan aduce noi acuzații la adresa PSD. George Simion a numit două condiții pentru ca următorul premier să fie Călin Georgescu
Ministrul Mediului spune că 2.232 de proiecte de peste 10 miliarde de lei, finanțate prin PNRR, urmează să fie finalizate
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea