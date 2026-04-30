Ciucu exclude o nouă alianță cu social-democrații

„Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi am spus de două ori în BPN că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul. Miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi vor să ne compromită cu astfel de apeluri” a afirmat Ciucu, potrivit televiziunii Digi 24.

Ciucu exclude o nouă alianță cu social-democrații și anunță că PNL are în față doar două variante: guvernarea minoritară sau opoziția. Mesajul tranșant vine ca un refuz final în fața oricăror negocieri cu PSD.

Liberalii s-au simțit jigniți

Ciprian Ciucu a oferit joi prima reacție după ce PSD a cerut oficial PNL-ului să renunțe la varianta Ilie Bolojan. Prim-vicepreședintele liberal a fost întrebat cum vede partidul acest apel neașteptat al social-democraților:

„Jignitor din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este o criză provocată de PSD. Cum poate presupune PSD că partidul îşi va trăda propriul preşedinte ales? Deci ei au dat drumul la această criză, şi-au asumat-o, după ce noi, de două ori consecutiv am spus în şedinţele noastre politice, în BPN, că nu vom mai face vreo alianţă cu PSD dacă ei vor pica guvernul. Pentru că miza lor este să slăbească PNL, ei doresc un PNL fără demnitate, un PNL slugă la PSD, un PNL breloc. Şi ei vor să ne compromită cu astfel de apeluri. Dar noi nu avem de ce, noi nu am greşit nici faţă de PSD, am respectat protocolul coaliţiei de guvernare, iar toată această criză artificială li se datorează în totalitate. Şi este vorba despre bani, putere şi mai multă influenţă politică a acestui partid extrem de corupt”, a răspuns Ciprian Ciucu.

„Cum îşi permit să vină cu o astfel de cerinţă?”

Ciprian Ciucu a abordat cu prudență tema „dezertărilor” din PNL, precizând că, deși „nu poate fi sigur de nimic astăzi”, convingerea sa este că liberalii vor rămâne uniți și nu își vor trăda liderul în fața presiunilor externe.

„Vă daţi seama cât de penibili am fi dacă după două decizii consecutive clare, că le-am spus celor de la PSD care este condiţia noastră, acum să ne întoarcem? Unu la mână. Doi la mână, PSD are un lider care este la jumătate din încrederea partidului lor. Noi avem un lider care este de două ori peste partidul nostru ca încredere. Cum îşi pot ei permite să vină cu o astfel de cerinţă? Adică n-am venit noi să zicem «domnule, demiteţi-l pe Grindeanu, că nu mai are lumea încredere în el, uitaţi-vă în orice sondaj de opinie», dar ei îşi permit să facă acest lucru. Deci este exclus aşa ceva(…)”, a precizat Ciucu.

Totodată, Ciucu exclude noi discuții cu PSD, motivând că social-democrații „au ajuns mult prea departe”. Liderul liberal acuză PSD că, prin inițierea moțiunii și comportamentul jignitor, au anulat orice posibilitate de reconciliere politică.

PSD și PNL, mesaje pe Facebook la interval de trei minute

Partidul lui Sorin Grindeanu și cel al premierului Ilie Bolojan au transmis miercuri, 29 aprilie, câte un mesaj în care fiecare își atacă rivalul, cu doar câteva zile înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR. Social-democrații i-au cerut lui Bolojan demisia de onoare, iar liberalii le-au cerut lui Grindeanu, Olguța Vasilescu și Claudiu Manda să deblocheze comentariile de pe Facebook, ca să afle de la oameni ce vor aceștia.

Cu o zi în urmă, PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, care va fi votată pe 5 mai. Președintele AUR, George Simion, a spus că s-au strâns 253 de semnături. Pentru căderea Guvernului este nevoie de 233 de voturi în Parlament.





