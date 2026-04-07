Administrația Străzilor și Poliția Locală au intervenit deja în mai multe zone din Capitală, unde au fost montați stâlpișori pentru a nu permite mașinilor să staționeze. Printre zonele vizate se numără proximitatea Academiei Române, Cathedral Plaza și Sala Palatului.

„Fix în urmă cu o lună, la primul tur prin oraș cu echipa din PMB, primarul general Ciprian Ciucu a cerut foarte clar să nu mai vadă mașini parcate pe trotuare. „Puneți stâlpișori, dați amenzi, reparați! Nu vedem orașul de mașini!”. Zis și făcut! Administrația Străzilor și Poliția Locală a Municipiului București s-au mobilizat rapid. Până acum, au schimbat fața a zeci de zone. Acționează în echipă: oamenii legii securizează perimetrul vizat, muncitorii Administrației Străzilor pun stâlpișorii sau, după caz, repară întreg trotuarul”, a transmis PMB.

„Chiar azi au fost pusi stâlpișori la Academia Română și la Sala Palatului. Au fost eliberate trotuarele de pe Valter Mărăcineanu și intersecția de la Cathedral Plaza (Str. Luterană & Berthlot). Tot stâlpișori am pus pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion”, a precizat Primăria.

De asemenea, polițiștii locali dau amenzi șoferilor care parchează pe trotuare și pe spațiul verde, în special în zonele unde există alternative legale de parcare

„Politica edilului Capitalei este să scoatem incremental mașinile de pe trotuare. Ce înseamnă asta? Că azi acționăm pe o stradă, mâine pe o altă stradă într-o zonă mai îndepărtată. În paralel, venim cu reparații și amenajări. Efortul, din partea șoferilor, este minim, însă rezultatele, pentru noi toți, sunt spectaculoase”, a mai transmis instituția condusă de Ciucu.

Ciprian Ciucu (PNL) a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu (AUR), în timp ce Daniel Băluță (PSD) s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.

