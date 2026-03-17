Oficialul a subliniat că, deşi suma propusă iniţial era de 36 de miliarde de lei, aceasta a crescut la 42 de miliarde, cu un supliment de un miliard provenit din programul SAFE.

„Este un buget modest, nu pot să spun că este un buget bun, pentru că aveam nevoie de mai mulţi bani”, a afirmat Şerban, adăugând că aşteaptă rectificarea bugetară din vară pentru a acoperi proiectele în derulare şi cele noi.

Referitor la kilometrii de autostradă şi de drumuri expres ce vor fi finalizaţi până la sfârşitul anului, ministrul a precizat: „Estimăm undeva în jur de 250 sau 255 de kilometri, după discuţiile pe care le-am avut cu constructorul, cel mai mare pe care îl avem, UMB”.

Conform acestuia, programul SAFE va fi concentrat în principal pe etapele de proiectare în acest an.

În contextul dezbaterilor pe bugetul de stat din comisii, prioritizarea proiectelor de infrastructură rămâne un subiect sensibil.

