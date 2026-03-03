Creșteri bugetare semnificative

Printre instituțiile care ar putea beneficia de bugete mai mari se află Ministerul Apărării Naționale, căruia i se propune o creștere de aproximativ 20%. În 2025, ministerul a avut un buget de 36,8 miliarde de lei, iar pentru acest an se preconizează o alocare de 44 de miliarde de lei.

Ministerul Afacerilor Interne ar urma, de asemenea, să primească mai multe fonduri, cu o majorare de aproximativ 5%, de la 33 de miliarde de lei în 2025 la 34,7 miliarde în 2026.

Ministerul Agriculturii ar înregistra o ușoară creștere a bugetului, de la 25 de miliarde de lei în 2025 la aproape 26 de miliarde în acest an. Totodată, se propune o alocare suplimentară pentru Administrația Prezidențială, de la 102 milioane de lei în 2025 la 103 milioane în 2026.

Serviciile secrete, inclusiv Serviciul Român de Informații, ar beneficia de creșteri. Bugetul SRI ar putea urca cu 15%, de la 4,4 miliarde de lei la 5,1 miliarde, iar Serviciul de Informații Externe ar primi o majorare mai modestă.

De asemenea, Ministerul Energiei înregistrează una dintre cele mai mari creșteri procentuale de la bugetul de anul trecut la cel pentru anul 2026, de la 4.173.056 de lei la 5.636.226 de lei. În același timp, Bugetul Înaltei Curți de Casație și Justiție se dublează, urcând de la 3.443.550 de lei la 7.592.317 de lei, în timp ce Ministerul Public crește de la 2.150.956 de lei la 3.599.986 de lei.

Cu toate acestea, o observație interesantă apare la capitolul Credite de angajament (fonduri pentru proiecte multianuale). Deși bugetul curent crește, angajamentele totale pentru viitor scad de la 941.693.860 de lei la 928.575.504 de lei, ceea ce ar putea sugera o prudență în lansarea unor proiecte noi de anvergură în 2026.

Reduceri bugetare propuse

În schimb, unele ministere ar putea avea bugete diminuate. Ministerul Muncii este vizat de o reducere de aproximativ 5%, bugetul său scăzând de la 65,6 miliarde de lei în 2025 la 57,7 miliarde.

Ministerul Transporturilor ar putea pierde 10% din buget, trecând de la 43 de miliarde de lei la 37 de miliarde. Ministerul Dezvoltării Regionale este, de asemenea, printre instituțiile care ar primi mai puține fonduri în 2026.

În același timp, bugetul ministerului Educației va fi diminuat, de la 60.249.526 de lei la 57.382.512 de lei iar pentru Sănătate, bugetul va scădea cu circa 1 milion de lei.

Proiectul de buget este construit în baza unui deficit de 6-6,2% din PIB și o previziune de creștere economică de 1%. Totuși, analiștii financiari estimează un deficit mai mare, de 6,6%, și o creștere economică de 1,1% pentru anul 2026.

