Aflat în regiunea Miharu a prefecturii japoneze Fukushima, cireșul este o atracție pentru fotografii din toată lumea care vin să surprindă în imagini frumusețea arborelui care înflorește în a doua parte a lunii aprilie, relatează positivr.fr.

Cireșul impunător ar avea peste 1.000 de ani. Arborele impunător are 12 metri înălțime și peste nouă metri circumferință. Atunci când înflorește, anvergura coroanei cireșului ajunge la 22 de metri, iar an de an oferă un spectacol impresionat celor care știu să-l aprecieze, notează sursa citată.

Considerat „comoară națională”, cireșul face parte din patrimoniul național al Japoniei din 1922.

