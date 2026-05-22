Proiectul a fost aprobat de Consiliul Local Sector 1 pe 21 mai. Consilierii locali au dat undă verde documentației tehnico-economice și indicatorilor aferenți proiectului. Sunt prevăzute lucrări de modernizare pe o suprafață de 3.860 de metri pătrați.

Intervențiile includ reabilitarea imobilului, modernizarea instalațiilor, creșterea eficienței energetice, amenajarea curții cu trasee pietonale, spații verzi, mobilier urban și iluminat ambiental.

„Aici vor funcționa un punct de informare turistică, un serviciu de închiriere de biciclete și spații expoziționale interactive. Vizitatorii vor putea observa la microscop eșantioane vegetale, analiza structuri naturale și vor participa la experimente și demonstrații tematice”, a transmis Primăria Sectorului 1.

În cadrul noii clădiri, vizitatorii vor găsi un punct de informare turistică, un serviciu de închiriere de biciclete și spații expoziționale interactive.

„Spațiile sunt gândite ca platforme educaționale flexibile, adaptate diferitelor categorii de vârstă, cu scopul de a stimula curiozitatea, conștientizarea și responsabilitatea față de mediul natural”, se arată în documentația proiectului, potrivit Buletin de București.

Proiectul, care presupune o investiție totală de 16,6 milioane de lei cu TVA, din care 7,6 milioane de lei sunt alocați lucrărilor de construcție și montaj, își propune să creeze „un pol de activare urbană cu funcțiune ecologică și educațională”.

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni, urmând ca noul spațiu să ofere, pe lângă informare, și zone de relaxare pentru locuitorii și vizitatorii Capitalei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE