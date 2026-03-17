Conform anchetatorilor, între 24 decembrie 2025 și 15 februarie 2026, bărbatul din Vâlcea a obținut datele bancare ale victimelor prin mesaje SMS înșelătoare.

„În sarcina inculpatului s-a reținut că (…) a utilizat, fără drept, datele cardurilor bancare atașate unor conturi bancare deschise la diferite instituții bancare pe numele persoanelor vătămate și a efectuat mai multe operațiuni financiare frauduloase, în valoare totală de 168.498,23 lei”, se precizează în comunicat.

Bărbatul din Vâlcea a trimis mesaje care păreau să provină de la o firmă de curierat, cerând destinatarilor să completeze adresa de livrare și datele cardului bancar.

Cei care au urmat instrucțiunile din mesaje au descoperit ulterior că le-au fost retrași bani din conturi fără acordul lor.

Marți, instanța a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru 133 de acte materiale, dintre care cinci reprezintă tentative. Parchetul continuă investigațiile pentru a stabili toate detaliile legate de activitatea infracțională a acestuia.