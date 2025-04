Trump, Vance și Musk, caricaturizați

Într-unul dintre cele mai distribuite videoclipuri, Trump, Elon Musk și JD Vance apar caricaturizați într-o fabrică, muncind pe o linie de producție de pantofi sport, o aluzie ironică la eforturile administrației americane de a relocaliza producția în țară, în cadrul „Planului de revigorare a industriei americane”.

Conturi chineze au promovat activ imaginile și clipurile în mediul online, în contextul în care Beijingul își reafirmă angajamentul de a „lupta până la capăt” în fața măsurilor tarifare impuse de Washington. Mao Ning, purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, a distribuit un meme cu o șapcă MAGA marcată „Made in China” și cu prețul crescut de la 50 la 77 de dolari, sugerând că tarifele impuse se întorc împotriva consumatorilor americani.

Într-o altă postare, ea a evocat spiritul de luptă al chinezilor în fața provocărilor, făcând trimitere la un discurs din 1953, din timpul războiului din Coreea.

Deși SUA au instituit o pauză de 90 de zile în aplicarea noilor tarife asupra unor state, Trump a continuat să majoreze taxele vamale pentru importurile din China, ajungând la un procent record de 125%. În contrast, investitorii globali au răsuflat ușurați odată cu reducerea unor tarife la 10%, ceea ce a dus la creșteri semnificative ale burselor.

Recomandări Părinţii lui Vlad Pascu, faţă în faţă cu părinţii lui Sebi Olariu, pentru prima oară. Ce s-a întâmplat în sala de judecată de la Curtea de Apel Constanţa

Indicele paneuropean STOXX 600 a înregistrat cea mai mare creștere zilnică din martie 2020, avansând cu 5,3%. În Asia, Nikkei-ul japonez a urcat cu peste 9%, iar alte burse din regiune – precum cele din Vietnam, Cambodgia, India și Indonezia – au urmat o tendință similară. Totuși, pe Wall Street, investitorii s-au arătat rezervați, analizând impactul real al politicilor economice americane.

62 % dintre pantofii vânduți în SUA sunt produși în China

O preocupare majoră o reprezintă impactul tarifelor asupra bunurilor de larg consum, precum pantofii sport. În prezent, 62% dintre pantofii vânduți în SUA sunt fabricați în China, în timp ce doar 1% sunt produși pe plan intern. Devlin Carter, fondatorul brandului SIA Collective, a descris noile tarife drept „absurde”, menționând că ele afectează în special afacerile mici.

Economistul Peter Schiff a avertizat că firmele ca Nike nu își vor muta producția în SUA, deoarece costurile ar depăși chiar și tarifele de 40%, subliniind că efectul va fi creșterea prețurilor pentru consumatori și o reducere a vânzărilor.

Pepper Harward, director executiv al Oka Brands, a declarat că ecosistemul necesar pentru producția de încălțăminte este aproape inexistent în SUA, iar schimbarea direcției ar presupune investiții uriașe și timp îndelungat.

Recomandări Tarifele lui Trump amenință să arunce Rusia într-o criză economică profundă. Visul lui Putin se estompează rapid

Clipuri care ironizează „realitatea economică” americană

Între timp, videoclipurile generate de AI continuă să satirizeze realitatea economică americană. Unul dintre cele mai vizionate clipuri prezintă o Americă reindustrializată în mod caricatural, cu muncitori obosiți care cos haine în fabrici vechi.

China released an AI generated propoganda video that attempts to dissuade wanting American manufacturing by comparing those future factories to Chinese sweatshops. pic.twitter.com/7UvdkeRVAZ — chris (@okiechristopher) April 9, 2025

Un alt clip viral, distribuit de Beijing Business Daily, înfățișează un pinguin cu o șapcă roșie „Make America Go Away” și o replică ironică: „Trebuie și noi să plătim taxe?”.

Canalul de stat CGTN a lansat și el un videoclip muzical de peste două minute, intitulat „Look What You Taxed Us Through (An AI-Generated Song. A Life-Choking Reality)”, care critică tarifele din perspectiva americanilor obișnuiți. Versurile, traduse în engleză și chineză, evocă scăderea nivelului de trai și creșterea prețurilor, în special pentru familiile cu venituri mici.

Viral AI Clip Shows 'Trump' Sewing in China After Tariffs Hit” #tariffs pic.twitter.com/Q3FeprgbnV — MOHAMMAD AHSAN (@MOHAMMAD_AARSH) April 9, 2025

Recomandări Agitație mare printre tarabe și miros de pește proaspăt: cum arată o zi în Piața Obor înainte de dezlegarea la pește din ziua de Florii. Prețuri pentru toată lumea

Pe fondul acestui război economic, China continuă să joace un rol esențial în furnizarea de produse accesibile pentru piața americană. Deși oficialii chinezi sunt preocupați de impactul tarifelor asupra economiei interne, mesajul transmis public rămâne unul ferm: nu vor ceda presiunii.

Viitorul relației comerciale dintre SUA și China rămâne tensionat

Ministerul chinez de Comerț a reafirmat intenția de a continua lupta în cazul în care SUA persistă în aplicarea tarifelor, condamnând ceea ce numește o abordare unilaterală, bazată pe „șantaj și presiune”. Totodată, China a lăsat deschisă ușa dialogului, insistând că orice negocieri trebuie să se desfășoare în baza respectului reciproc și a beneficiului comun.

Trump, pe de altă parte, pare hotărât să-și mențină poziția dură. „China vrea să ajungă la o înțelegere, dar nu știe prea bine cum să o facă”, a spus el, adăugând că președintele Xi este un om mândru, dar în cele din urmă „își va da seama”.

Pe plan internațional, bursele au avut joi o evoluție pozitivă după ce Trump a suspendat temporar aplicarea celor mai dure tarife. Indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 9,1%, cel din Taiwan a înregistrat un avans record de 9,3%, iar Hang Seng din Hong Kong a urcat cu aproape 3%.

În Europa, piețele din Frankfurt, Paris și Londra au crescut semnificativ, recuperând pierderile din ziua anterioară.

Totuși, incertitudinea persistă, iar viitorul relației comerciale dintre cele două superputeri rămâne tensionat.

Istorii electorale În ce parlament medieval european votul unui singur membru putea bloca o decizie luată de majoritate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care este singurul președinte din istoria SUA care a ajuns în funcția supremă fără să fi fost ales nici ca președinte, nici ca vicepreședinte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară europeană a trecut de trei ori de la dictatură la democrație în secolul XX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce consta votul cenzitar în Europa secolelor XVIII-XIX? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Tehnologie 5 știri by Libertatea – Tech: Tehnologia accelerează: de la telefoane de top, la război în spațiu

Urmărește-ne pe Google News