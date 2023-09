Măsura, anunțată miercuri, 6 septembrie, de CNA în urma discuțiilor de la ședință, se aplică la 13 septembrie, de la ora 19.00, potrivit News.ro.

Pe 23 august, CNA a anunțat că membrii au analizat o emisiune din 5 mai a postului Nașul TV, în care invitatul Sacha Stone, influencer britanic cunoscut pentru promovarea teoriilor conspirației, a afirmat că are imagini din interiorul munților Bucegi, unde există „tuneluri secrete cere te duc către alte continente”.

CNA a amânat cu două săptâmâni decizia de sancţionare, timp în care i-a trimis pe reprezentanţii postului să aducă dovezi despre „tunelurile și piramidele din Bucegi“.

Astăzi, Consiliul a reanalizat emisiunea moderată de Gabriela Caliţescu, dar la ședință nu s-a prezentat niciun reprezentant al postului Naşul TV, notează Pagina de Media.

„Dar doamna Caliţescu nu ne poate spune dacă a căutat, dacă a încercat să ajungă. Mi-aş fi dorit să ştiu răspunsul”, a spus Cristina Pocora, membru CNA.

„În acest moment nu-l avem”, a spus Monica Gubernat, preşedintă şi membru CNA.

„Deci există sau nu tunelurile acelea?”, a mai întrebat Cristina Pocora.

„În continuare suntem în ceaţă”, a răspuns Monica Gubernat.

Apoi, Mircea Toma, membru CNA, a explicat de ce a propus să ofere două săptămâni răgaz echipei de jurnalişti de la Naşul TV sa verifice existenţa sau inexistenţa tunelurilor.

Recomandări Ministrul Apărării spune că „bucăți care pot fi dintr-o dronă” rusească au fost găsite în România, în zona localității Plaurul, vizavi de portul ucrainean Ismail

„Dacă CNA-ul atunci ar fi sancţionat o informaţie care nu e falsă, e dincolo de falsă, este enormitate, am fi fost împachetaţi instantaneu la «vedeţi că avem dreptate, tunelurile există şi CNA-ul nu ne lasă». Am lăsat oamenii care cred această aberaţie să se întâlnească cu aberaţia însăşi, să îşi caute în teren tunelurile (…) Din punctul meu de vedere Naşul TV şi-a pus o emblemă în acest moment. Este televiziunea din tunelurile de sub Carpaţi. Ea nu există ca televiziune”, a spus Mircea Toma.

