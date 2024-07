În perioada 15 – 16 iulie, între orele 11.00 și 19.00, autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone nu vor putea circula pe sectoarele de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale aflate în administrarea următoarelor Direcții Regionale:

-DRDP București ( Județele: Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ialomița și Călărași);

-DRDP Craiova (Județele: Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj și Mehedinți);

-DRDP Timișoara (Județele: Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara și Arad);

-DRDP Cluj (Județele: Bihor, Alba și Satu Mare);

-DRDP Iași (Județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui)

-DRDP Buzău (Județele: Buzău, Vrancea, Galați și Brăila);

-DRDP Constanța (Județele: Constanța, Ialomița, Călărași și Tulcea).

Codul roșu de căldură sufocantă, extins

Meteorologii au extins și prelungit alerta cod roșu de caniculă până marți, 16 iulie. Vizat este și litoralul, iar temperaturile vor ajunge la 42 de grade Celsius.

Toată țara se află sâmbătă și duminică, 13 și 14 iulie, sub cod roșu și cod portocaliu de caniculă. Alertele au fost prelungite și pentru zilele de 15 şi 16 iulie. În plus, s-au extins și zonele aflate sub cod roșu de căldură extremă: e vorba de Dobrogea și sud-vestul Transilvaniei.



