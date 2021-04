În Piața Constituției, la ora 8.00 dimineața, când s-a deschis oficial centrul, era deja o coadă lungă de 50 de mașini, printre gardurile care delimitează rândurile în bucle.

Câteva ore mai târziu, coada e și mai lungă, dar oamenii așteaptă răbdători.

În cortul în care se face efectiv vaccinarea se opresc câte două mașini în același timp, iar cadrele medicale iau chestionarele de triaj și buletinele, apoi fac vaccinul doritorilor.

Florian Moraru

„Ar fi trebuit de mai multă vreme să facă treaba asta, să amenajeze un astfel de centru drive-thru, dar e bine și acum. Eu nu stau în România, locuiesc în Germania, dar am venit aici cu treabă și am zis să mă și vaccinez dacă tot sunt aici”, spune Florian Moraru, de la volanul mașinii în care așteaptă în coloană să ajungă la cortul de vaccinare.

„Eram programat pe platformă, dar aici a fost mult mai rapid”

În ciuda cozii lungi de mașini, totul se desfășoară relativ rapid: oamenii opresc mașina în cort, nu trebuie să coboare pentru că vaccinarea se face pe loc și pentru șoferi, și pentru pasageri. Sunt apoi îndrumați către zonele de așteptare, pentru cele 15 minute de după imunizare în care sunt supravegheați de cadrele medicale pentru eventuale efecte adverse.

„Stațiile” de așteptare au primit nume simbolice: Costinești, Barcelona sau Pfizer.

„De la 8 fără un sfert sunt aici și abia la 10 fără un sfert am intrat la vaccinare. Dar merită așteptarea. Eram și programat pe platformă, dar o să anulez programarea pentru că aici a fost mult mai rapid”, spune un alt bărbat venit să se vaccineze.

Dintr-o altă mașină de la stația „Barcelona”, Robert își aranjează mai bine masca pe nas. A venit la centrul drive-thru împreună cu soția și cu mama sa și s-au vaccinat toți trei. După încercarea eșuată a mamei sale de a se programa la imunizare pe platformă, Robert a renunțat să mai încerce și el și a așteptat cu nerăbdare să se deschidă centrul drive-thru, după anunțul autorităților.

Robert

„E foarte bine că s-a amenajat acest centru și văd că mulți se bucură de asta, dovadă că e foarte aglomerat. Am stat două ore la coadă, deși lucrurile merg destul de repede. Centrul drive-thru e singura modalitate în care pot veni mai mulți oameni și se pot vaccina mai repede”, spune tânărul.

Până la urmă să înțelegem că e necesară vaccinarea. Avem familii, copii, persoane în vârstă pe care trebuie să le protejăm. Să vină să se vaccineze cu încredere, acum avem atâtea modalități: în malluri, în parcări, am înțeles că vor fi și la Operă, și la Sala Palatului. Robert:

Și Nicoleta s-a programat întâi pe platformă. Apoi și-a anulat programarea pentru că a fost nevoită să plece din oraș în ziua respectivă și s-a pus pe o lungă listă de așteptare la un alt centru din București. Campania de vaccinare din Piața Constituției a fost o opțiune mult mai bună.

„Pentru mine, acest centru e foarte ok, că am scăpat mai repede. Și nu știu dacă oamenii au de ce să fie sceptici. Vaccinarea e ceva normal. Dacă vrem ca viața noastră să meargă înainte și să revenim la normal asta este ceea ce trebuie să facem”, spune ea.

Nicoleta

Scepticii care se vaccinează de nevoie

Cristian lucrează în Germania, pe șantier, și se declară din „tabăra scepticilor”. Nu are neapărat încredere în serul de imunizare și nici nu știe prea multe despre pandemia de coronavirus. Dar nevoia l-a împins la vaccinare.

„E o idee bună un drive-thru. Nu am reușit să mă programez pe platformă și am venit aici, că e mai rapid. Eu fac parte din categoria celor sceptici și am venit din alte motive. Nu îmi este teamă că m-aș îmbolnăvi. Am venit doar pentru că ar putea exista la un moment dat interdicția de a ieși din țară și nu vreau să am probleme”, spune bărbatul.

Cristian

Centrul din Bucureşti este deschis zilnic de la ora 8.00 până la ora 20.00, până pe 12 septembrie. Aici va fi folosit doar vaccinul anti-COVID de la Pfizer.



