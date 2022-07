Coadă la recenzare de 6-7 ore, într-un mall din sectorul 3. Oamenii se tem de amenzi. „Eu am făcut cozile lui Ceaușescu. Îmi ajunge!”

Miercuri, ora 16, la primul etaj al mall-ului Park Lake, peste 300 de persoane așteaptă să fie recenzate. Unii dintre ei s-au așezat la coadă, în fața centrului comercial, de la ora 7. Programul operatorilor de aici începe la 10.00 și se termină la 22.00. „E greu și pentru ei”, concluzionează cu îngăduință o pensionară, căreia îi tremură picioarele după ce a așteptat 6 ore doar pentru a ajunge în prima treime a cozii. Trei puncte fixe de recenzare sunt disponibile pentru locuitorii sectorului 3.

Coada la recensământ în Park Lake, sectorul 3, București

„Am văzut la Antena 3 că primesc amendă de 3.000 de lei”

Câteva pensionare împart pe rând două scaune de masaj, care piuie zgomotos din când în când, așa că sunt nevoite să hrănească continuu mașinăriile cu bancnote de 1 leu. Într-unul dintre ele se odihnește Maria. La 89 de ani, femeia se rușinează că îi este rău după șapte ore de stat la coadă.

Am văzut la televizor și m-au sunat și prietenele să-mi spună că s-a dat la Antena 3 că primim amendă 3.000 de lei dacă nu ne recenzăm până pe 17 iulie. E deja 13! M-am speriat. Nu mi-a venit să cred când am văzut informația asta. Maria, pensionară:

Îi e frică să renunțe, deși i s-a mai spus că mai are de așteptat încă aproape trei ore până ajunge la unul dintre cei patru recenzori, delimitați de pancarte care anunță cu litere mari: „NU PUTEM RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRI ÎN TIMP CE RECENZĂM!!”. Maria nu are nicio întrebare pentru ei, le înțelege oboseală, cum și-o înțelege și pe a ei. E cardiacă și simte că picioarele nu o mai țin. Nu a existat niciun scaun pentru sutele de oameni care au stat la coadă o zi întreagă în jurul punctului fix de recenzare din mall-ul bucureștean Park Lake.

„Pe vremea răposatului, eu lucram în învățământ și făceam recensământul, mergeam din ușă în ușă. Nici nu eram plătită. Evident că situația actuală e o bătaie de joc. Și nu pot să renunț acum, stau cât e nevoie. Îmi spun că dacă vine amenda mare, eu nu am de unde să plătesc”, mărturisește Maria.

Criză de recenzori

Nu-i prima zi în care bucureștenii stau la coadă în jurul punctului fix de recenzare din mall-ul Park Lake, pe care autoritățile locale l-au deschis abia sâmbăta trecută, pe 9 iulie, după o hotărâre luată cu cinci zile înainte de către membrii Comisiei Centrale pentru Recensământul Populației și Locuințelor 2021, al cărei președinte este chiar ministrul de interne, Lucian Bode.

Decizia vine în lumina pașilor mărunți făcuți în ceea ce privește recenzarea populației din urban, în special din Capitală. E criză de recenzori și asta se traduce în faptul că doar undeva la jumătate din populație este recenzată în București.

Teoretic, recensământul se încheie pe 24 iulie. Și, cum mulți bucureșteni nu au văzut până acum un recenzor pe la ușa lor și nici nu se gândesc că o să prindă unul până la sfârșitul săptămânii viitoare, s-au dus la punctele fixe de recenzare. Acolo s-au lovit de așteptări mai lungi de 8 ore, alții chiar au așteptat în soare în fața Primăriei Sectorului 3.

„Cică nu i-am deschis recenzorului, dar nici n-a venit”

„Nici nu pot sta acasă să aștept să vină recenzorul, trece data de 17 iulie (n.r. – între timp s-a decis prelungirea etapei colectării datelor la recensământ cu o săptămână), iar eu să mă trezesc direct cu amendă acasă, că cică nu i-am deschis, deși nici nu a venit. Dacă nu stau la coadă se va interpreta drept rea-voință”, punctează Ilie.

Oamenii au așteptat și câte 6-7 ore

A venit la ora 10.30 și așteaptă deja de peste 6 ore alături de soția sa, Gabriela. Femeia este ceva mai vocală în a-și exprima supărarea. „Ne ajutați să mediatizați, să le fie și lor rușine de rușinea lor. Ne tratează ca pe niște gunoaie, sunt aici persoane cu dizabilități. Nu s-a adus un scaun. E o bătaie de joc! Noi avem amândoi 62 de ani. Și ceea ce vreau să vă spun e că noi suntem tineri printre seniori. Sunt oameni de 80 de ani. E greu pentru toată lumea!”, spune Gabriela, care e chinuită de picioare, dar nu își poate imagina să renunțe.

„În câteva zile e data-limită, apoi ne dau amenzile. Așa sună știrea pe TV. Cine nu se recenzează va primi amendă! Păi, noi vrem, dar acasă nu mai vine pentru că nu există personal”, explică Gabriela. Nu s-a descurcat să completeze singură chestionarul online de recenzare și a așteptat până ce nu a mai simțit că poate să aștepte ca cineva să-i treacă pragul apartamentului din sectorul 3.

Teama că datele cu caracter personal „ajung cine știe pe unde”

În schimb, soțul ei recunoaște că s-a și temut să facă recenzarea online. „Am văzut informații că sunt cerute date cu caracter personal în respectiva platformă și, după părerea mea, există această posibilitate ca datele mele să ajungă cine știe pe unde, de ce să ne ascundem după deget”, completează Ilie.

Ei se bucură că par că au ales un punct fix cu program prelungit până la ora 22.00. Au auzit că vecinii, care s-au dus în schimb să se recenzeze la centrul deschis la Primăria Sectorului 3, au fost trimiși acasă, dacă nu le-a venit rândul până la ora 16.30.

Pe vremea lui răposatul, oamenii spun că era cum era, dar măcar se făcea recensământul la ușa oamenilor. Nu te amenința nimeni cu amendă. Gabriela, pensionară:

„De ce e așa urgență?”

O întrerupe din nostalgii Corina, femeia de 64 de ani nu înțelege de unde toată urgența, care i-a împins pe toți să vină în grabă la punctul fix din mall-ul Park Lake.

„Vă spun că nu mai putem. Sunt de la 10. Nu înțeleg de ce nu vine acasă? Și de ce e așa urgență? Păi, nu puteau să-și ia și ei un an să ne recenzeze? Puteau să vină acasă, măcar la pensionari. Și au zis că dau amendă. Ne-am speriat. Normal! De unde să plătim noi? Fac lucrurile așa ca să adune bani de la proștii de pensionari”, zice Corina.

„Recenzorul a zis că e ok, dar apoi nu mi-a urcat chestionarul în platformă”

În mulțime sunt și câțiva tineri, printre ei și Estera. Așteaptă de aproape cinci ore, dar se simte junioară printre colegele ei, care au ajuns deja la șapte ore și-au mai prins și cozile monstruoase pentru alimente din anii ‘80.

„Eu nu le-am prins, dar mi-am zis că învăț acum”, glumește tânără de 26 de ani, pe care a băgat-o în belele faptul că locuiește într-o chirie nouă în București, iar recenzorul, care a vizitat-o în urmă cu o lună, nu a încărcat chestionarul în platformă, deși a informat-o că e ok. A descoperit că nu e nimic bine cu o zi în urmă, când nu și-a găsit în platforma de recenzare CNP-ul.

„L-a sunat pe administrator, iar recenzoarea i-a explicat că nu a înregistrat răspunsurile pe apartamentul nostru, fiindcă am declarat că locuim acolo de doar 3 luni și trebuia să fim din decembrie 2021. Dar în persoană ne-a zis că e ok. Sunt puțin șocată de ce s-a putut întâmpla. Am aflat abia astăzi”, povestește Estera.

Așa că tânăra a plecat de la muncă și s-a așezat direct la coada lungă de la ultimul etaj al mall-ului din Dristor.

„Rezist, dar deja sunt 6 ore”

„Unei doamne i s-a recomandat de către paznic să vină mâine la 7, ca să intre printre primii, când se deschide mall-ul la ora 10. Păi, știți ceva?! Eu am făcut cu două fete după mine cozile lui Ceaușescu. Îmi ajunge!”, o întrerupe Doina.

La 67 de ani, femeii îi este ușor să plaseze în mijlocul unui centru comercial capitalist amintirea distantă a iernilor când își îmbrăca fiicele în grabă pe holurile grădiniței și alerga cu ele de mână ca să nu piardă coada la o alimentară din București.

Altfel, îi pare rău că nu s-a așezat ceva mai devreme la rând. „Eu sunt de la ora 11. Sincer, nu mă deranja dacă scria președintele că putem rezolva mergând la acest punct de mai de dimineață. Că așa am umblat prin piață și apoi am plecat direct aici, vai de capul meu. Și eu am diabet. Rezist eu, dar deja sunt 6 ore”, se îmbărbătează Doina.

Asemenea multor altora, și femeia s-a temut că va fi amendată, deși nu a vizitat-o niciun recenzor la ușă și nici nu crede că se va întâmpla până pe 24 iulie.

Dar criza recenzorilor din teren e complicată de aglomerația de la punctele fixe de recenzare din București.

32 de puncte fixe de recenzare în București

Situația e ușor diferită în alte sectoare, care au amenajat mai multe puncte fixe pentru recensământ. De exemplu, în sectorul 6, șase din cele șapte puncte fixe au program până la ora 16.30.

În sectorul 5, toate cele 11 centre de recenzare se închid zilnic la ora 18.00.

În sectorul 4, autoritățile locale nu au amenajat până acum niciun punct fix de recenzare pentru etapa a 2-a a recensământului din România.

Între timp, locuitorii sectorului 1 se pot prezenta în patru puncte fixe de recenzare, care se închid în fiecare zi la ora 19.00, dar sunt deschise inclusiv în weekend.

Iar șase puncte de recenzare, toate cu program până la ora 18, sunt disponibile în sectorul 2.

