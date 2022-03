O înregistrare cu mulțimea de bărbați a fost postată sâmbătă, pe Twitter, de directorul executiv al Centrului de Acțiune Anticorupție din Ucraina, Daria Kaleniuk.

”În Zaporojie, mii de oameni au venit să se alăture forțelor teritoriale de apărare pentru a proteja Ucraina de invadatorii ruși. Singurul lucru pentru care îl cerem partenerilor noștri din UE și SUA sunt avioanele de luptă și apărarea aeriană, de restul ne vom ocupa singuri”, a scris Daria Kaleniuk.

In Zaporizhia, the city of Cossack glory, thousands came to join territorial defence forces to protect Ukraine from Russian invaders. The only thing we ask our EU&US partners for is fighter jets and air defence, we`ll do the rest ourselves. #ProtectUАSky #UkrainianVictory pic.twitter.com/82VNRsFFab