Deși platforma națională Ghiseul.ro permite plata rapidă și sigură a taxelor, mulți dintre contribuabili preferă să se prezinte fizic la ghișee. „Pentru clădiri, pentru impozit auto și teren intravilan”, a explicat o femeie, adăugând: „Da, știu, dar nu mă pricep” .

Directorul executiv al Direcției de Venituri Alba Iulia, Călin Badiu, a declarat că deși există alternative, mulți cetățeni continuă să se prezinte la ghișee: „Din păcate cetățenii nu acceptă faptul că li se transmite faptul că pot apela la alte metode alternative de plată online, prin self-pay, ca să nu se producă aceste cozi la ghișee, dar din păcate vin în continuare și vor să achite la ghișeu” .

Unii contribuabili au apelat la ajutorul funcționarilor pentru a învăța să folosească stațiile de plată. „Am plătit la aparat. Mult mai ușor dacă ne arată cineva, că noi nu prea știm” , a spus un bărbat.

Plata taxelor și impozitelor locale în Alba Iulia este posibilă încă din 12 ianuarie, însă mulți aleg să profite de reducerea oferită până la sfârșitul lunii martie, chiar dacă asta înseamnă ore de așteptare. „O oră și aproape jumătate… Am crezut că poate se mai diminuează”, a adăugat o pensionară. Autoritățile locale continuă să încurajeze utilizarea metodelor online pentru a evita aglomerația.

