Cu cât s-a vândut la o licitație un cocoș din ceramică asemănător cu cel rămas intact după bombardamentele din Borodianka și devenit simbol al rezistenței ucrainene

„Cocoșul era folosit pentru băuturi. Lichidul era pus înăuntru și se putea turna din el”, a explicat directorul muzeului, Fedor Evtușenko. Obiectele din ceramică de acest tip au fost realizate de fabrica de ceramică de la Vasîlikva în jurul anului 1960 și „sunt din nou la modă”.

Potrivit etnografului Inna Velîciko, deși nu există un alt cocoș în colecția muzeului, acesta a fost scos la licitație pentru a strânge fondurile necesare pentru achiziționarea unui vehicul pentru una dintre unitățile Forțelor Armate ale Ucrainei.

„L-am scos la vânzare cu 5.000 de grivne, dar au fost mulți doritori, așa că am fost sfătuit să organizăm o licitație”, a spus Fedor Evtușenko. Cocoșul a adus 16.000 de grivne, în jur de 520 de euro.

Totul a pornit de la o fotografie publicată pe rețelele sociale, în care apărea o clădire prăbușită parțial după un atac de la Borodianka. Printre dărâmături, se vedea cum un dulap de bucătărie a rămas întreg, iar deasupra lui se afla, intact, un cocoș din ceramică.

Fotografia s-a viralizat, cocoșul a căpătat noi valențe, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul britanic Boris Johnson, aflat într-o vizită neanunțată la Kiev, au primit câte un urcior din ceramică în formă de cocoș de la o femeie din Harkov.

On the kitchen cabinet that remained mounted after the shelling of #Borodianka and became a symbol of inviolability, a ceramic rooster made by #Ukrainian artist Prokip Bidasiuk was recognized. Today @ZelenskyyUa and @BorisJohnson were presented with same roosters.#WeAreUkraine pic.twitter.com/OZAEnxeT0m