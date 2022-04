Totul a pornit de la o fotografie publicată pe rețelele sociale, în care apărea o clădire prăbușită parțial după atac. Printre dărâmături, se vedea cum un dulap de bucătărie a rămas întreg, iar deasupra lui se afla, intact, un cocoș din ceramică.

Fotografia s-a viralizat, cocoșul a căpătat noi valențe.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și premierul britanic, Boris Johnson, aflat sâmbătă, 9 aprilie, într-o vizită neanunțată la Kiev, au primit câte un ulcior din ceramică în formă de cocoș de la o femeie din Harkov.

On the kitchen cabinet that remained mounted after the shelling of #Borodianka and became a symbol of inviolability, a ceramic rooster made by #Ukrainian artist Prokip Bidasiuk was recognized. Today @ZelenskyyUa and @BorisJohnson were presented with same roosters.#WeAreUkraine pic.twitter.com/OZAEnxeT0m