Cod galben de caniculă în 22 de județe din țară. Harta zonelor în care vor fi temperaturi și de 37 de grade

Temperaturi ridicate și disconfort termic

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă, valabil în 16 județe și în municipiul București, pentru marți, 2 septembrie, în intervalul orar 12.00-21.00. Sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

„Marți (02 septembrie) în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități”, potrivit ANM.

Cod galben de caniculă – marti, 2 septembrie Foto: ANM

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

De asemenea, cerul va fi variabil marți, cu înnorări și pe arii restrânse ploi slabe de scurtă durată pe parcursul zilei în zonele montane, iar spre sfârșitul zilei posibil în extremitatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea va fi ceață, pe alocuri în Transilvania și izolat în celelalte regiuni.

Vremea în Capitală

Vremea va fi călduroasă în București. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 17-19 grade.

Cod galben de caniculă emis și pentru miercuri, 3 septembrie

De asemenea, ANM a emis un Cod galben în care sunt vizate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic pentru 19 județe și municipiul București pentru ziua de miercuri, 3 septembrie, între orele 12.00-21.00.



Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.

Cod galben de caniculă – miercuri, 3 septembrie Foto: ANM

„Miercuri (03 septembrie) în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități”, transmite ANM.