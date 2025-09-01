România, sub cod galben de caniculă la începutul lui septembrie

În cursul zilei de marți, 2 septembrie 2025, este valabil un cod galben de caniculă pentru jumătatea sudică a țării. Peste 15 județe, inclusiv municipiul București sunt sub atenționarea ANM, în intervalul 12.00 – 21.00.

„Marți (2 septembrie) în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius ”, au transmis meteorologii ANM.

Harta României cu județele afectate de codul galben de caniculă din ziua de 2 septembrie 2025. Foto: ANM

Meteorologii ANM au emis și prognoza pentru prima jumătate a lunii septembrie. În prima săptămână de toamnă, temperaturile maxime înregistrate vor depăși normalul perioadei, iar în zonele de câmpie vor depăși 30 de grade Celsius.

Prognoza meteo pentru București

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

În cursul zilei de 2 septembrie, Capitala se află sub incidența codului galben de caniculă. Atenționarea din București este valabilă în intervalul 12.00 – 21.00.

„Vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius”, au mai explicat meteorologii ANM.

În weekendul ce tocmai s-a încheiat, România a fost împărțită între caniculă și furtuni puternice. Fenomenele extrem precum vijelii și furtuni au fost înregistrate în special în zona sudică a teritoriului.

Când s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din luna septembrie

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în luna septembrie în România este de 43,5 grade Celsius. Aceasta a fost înregistrată la Strehaia, pe 8 septembrie 1946. În București, recordul de temperatură pentru luna septembrie este de 39,6 grade Celsius, măsurat în 9 septembrie 1946 la stația meteorologică București-Filaret.

Aceste valori reprezintă maxime absolute pentru luna septembrie în România și rămân recorduri climatice de referință. În anii următori, luna septembrie a mai avut perioade foarte calde, dar aceste temperaturi de peste 40 de grade Celsius sunt excepționale.

Recomandări Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Cele mai mari temperaturi înregistrate în septembrie, în ultimii ani

În ultimii ani, luna septembrie în România a înregistrat valori termice ridicate, apropiate de recordurile istorice. Pentru intervalul 2020-2025, cele mai ridicate temperaturi maxime din septembrie au fost:

În 2020, s-a înregistrat o maximă de 39,3 grade Celsius la Zimnicea, luna septembrie 2020 fiind a treia cea mai caldă din perioada 1961-prezent.

În septembrie 2023, a fost o lună neobișnuit de caldă, cu temperaturi medii cu aproximativ 3 grade Celsius peste media climatologică, marcând un nou record de căldură pentru luna septembrie la nivel global și european.

În septembrie 2022, la Mangalia s-au înregistrat 34,6 grade Celsius, cea mai caldă zi din luna a noua în ultimii 35 de ani.

În general, unele luni septembrie recente (2015, 2020, 2023) s-au situat în topul celor mai calde luni septembrie din ultimele decenii.

Deși aceste temperaturi nu au depășit recordurile absolute din 1946 (43,5 grade Celsius), ele reflectă o tendință de încălzire și fenomene meteo extreme tot mai frecvente pentru luna septembrie în România.