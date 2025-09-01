România, sub cod galben de caniculă la începutul lui septembrie

În cursul zilei de marți, 2 septembrie 2025, este valabil un cod galben de caniculă pentru jumătatea sudică a țării. Peste 15 județe, inclusiv municipiul București sunt sub atenționarea ANM, în intervalul 12.00 – 21.00.

„Marți (2 septembrie) în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius ”, au transmis meteorologii ANM.

Cod galben de caniculă în 16 județe din România, în a doua zi a lunii septembrie. Temperaturile maxime ajung la 35 de grade Celsius
Harta României cu județele afectate de codul galben de caniculă din ziua de 2 septembrie 2025. Foto: ANM

Meteorologii ANM au emis și prognoza pentru prima jumătate a lunii septembrie. În prima săptămână de toamnă, temperaturile maxime înregistrate vor depăși normalul perioadei, iar în zonele de câmpie vor depăși 30 de grade Celsius.

Prognoza meteo pentru București

Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate
Recomandări
Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

În cursul zilei de 2 septembrie, Capitala se află sub incidența codului galben de caniculă. Atenționarea din București este valabilă în intervalul 12.00 – 21.00.

„Vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade Celsius”, au mai explicat meteorologii ANM.

În weekendul ce tocmai s-a încheiat, România a fost împărțită între caniculă și furtuni puternice. Fenomenele extrem precum vijelii și furtuni au fost înregistrate în special în zona sudică a teritoriului.

Când s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură din luna septembrie

Cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în luna septembrie în România este de 43,5 grade Celsius. Aceasta a fost înregistrată la Strehaia, pe 8 septembrie 1946. În București, recordul de temperatură pentru luna septembrie este de 39,6 grade Celsius, măsurat în 9 septembrie 1946 la stația meteorologică București-Filaret.

Aceste valori reprezintă maxime absolute pentru luna septembrie în România și rămân recorduri climatice de referință. În anii următori, luna septembrie a mai avut perioade foarte calde, dar aceste temperaturi de peste 40 de grade Celsius sunt excepționale.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Cele mai mari temperaturi înregistrate în septembrie, în ultimii ani

În ultimii ani, luna septembrie în România a înregistrat valori termice ridicate, apropiate de recordurile istorice. Pentru intervalul 2020-2025, cele mai ridicate temperaturi maxime din septembrie au fost:

  • În 2020, s-a înregistrat o maximă de 39,3 grade Celsius la Zimnicea, luna septembrie 2020 fiind a treia cea mai caldă din perioada 1961-prezent.
  • În septembrie 2023, a fost o lună neobișnuit de caldă, cu temperaturi medii cu aproximativ 3 grade Celsius peste media climatologică, marcând un nou record de căldură pentru luna septembrie la nivel global și european.
  • În septembrie 2022, la Mangalia s-au înregistrat 34,6 grade Celsius, cea mai caldă zi din luna a noua în ultimii 35 de ani.
  • În general, unele luni septembrie recente (2015, 2020, 2023) s-au situat în topul celor mai calde luni septembrie din ultimele decenii.

Deși aceste temperaturi nu au depășit recordurile absolute din 1946 (43,5 grade Celsius), ele reflectă o tendință de încălzire și fenomene meteo extreme tot mai frecvente pentru luna septembrie în România.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprins de camere. Martor: „Era o problemă mecanică” | VIDEO

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
GSP.RO
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Ursula von der Leyen, la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Știri România 12:23
Ursula von der Leyen, la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Știri România 12:15
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Stiri Mondene 12:36
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Stiri Mondene 12:11
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani
KanalD.ro
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile