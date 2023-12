Zona joasă a judeţului Bacău este sub cod galben de ceaţă de la ora 7.25 şi până la ora 10.00. Potrivit ANM, ceața determină scăderea vizibilității sub 200 m, iar izolat sub 50 m.

Ceaţa va fi prezentă în următoarele localităţi: Bacău, Oneşti, Buhuşi, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgeşti, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Caşin, Bereşti-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuţi, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuş, Corbasca, Bârsăneşti, Nicolae Bălcescu, Pârgăreşti, Stănişeşti, Măgireşti, Buhoci, Filipeşti, Horgeşti, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ştefan cel Mare, Glăvăneşti, Motoşeni, Pânceşti, Urecheşti, Solonţ, Parincea, Valea Seacă, Caşin, Săuceşti, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuş, Scorţeni, Găiceana, Coţofăneşti, Huruieşti, Gura Văii, Negri, Tătărăşti, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjeşti, Filipeni, Tamaşi, Vultureni, Odobeşti, Coloneşti, Bereşti-Bistriţa, Dămieneşti, Roşiori, Secuieni, Onceşti, Izvoru Berheciului, Iteşti, Bogdăneşti, Sărata.

De asemenea, în intervalul orar 6.15 şi 9.30, zona joasă a judeţului Suceava este sub cod galben de ceaţă, iar vizibilitatea scade sub 200 m, iar izolat sub 50 m.

Este ceaţă în localităţile: Suceava, Fălticeni, Rădăuţi, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udeşti, Arbore, Mălini, Şcheia, Vereşti, Preuteşti, Bosanci, Baia, Zvoriştea, Todireşti, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuţii Noi, Dărmăneşti, Forăşti, Milişăuţi, Frătăuţii Vechi, Fântânele, Grăniceşti, Râşca, Boroaia, Ipoteşti, Vadu Moldovei, Volovăţ, Rădăşeni, Horodnic de Sus, Dorneşti, Cacica, Dolheşti, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vultureşti, Bogdăneşti, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Stroieşti, Bălcăuţi, Iaslovăţ, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămeşti, Pârteştii de Jos, Calafindeşti, Drăgoieşti, Drăguşeni, Gălăneşti, Botoşana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Buneşti, Ilişeşti, Fântâna Mare, Muşeniţa, Comăneşti, Hârtop, Poieni-Solca, Şerbăuţi, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana.

Meteorologii mai anunţă că până la ora 9.30 este cod galben de ceaţă în judeţele Giurgiu şi Teleorman, iar pentru judeţele Olt şi Dolj acelaşi fenomen va fi prezent până la ora 9.00. Ceaţa va determina şi aici scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m.

