Conform instituției, pe 9 aprilie se vor înregistra înghețuri izolate, iar în intervalul 10-12 aprilie fenomenul se va extinde pe arii mai mari. Temperaturile vor coborî până la -3 grade Celsius în orele nocturne și ale dimineții.

Marți, 7 aprilie, începând cu ora 10:00, tot teritoriul Republicii Moldova se află sub cod galben de vânt. Avertismentul e valabil până în seara zilei de 8 aprilie, la ora 20:00.

