Cod galben de vânt puternic în mai multe județe din țară. Rafalele vor ajunge la 100 km/h

Vremea se va răci în următoarele zile

Meteorologii anunță că în intervalul joi, 25 septembrie, ora 10:00 și până vineri, 26 septembrie, ora 21:00, vremea se va răci accentuat, fiind înregistrate intensificări ale vântului.

„Vremea se va răci accentuat în toată țara (temperaturi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente). Vântul va avea intensificări în jumătatea de sud a țării și izolat în rest, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h”, anunță ANM.

Cod galben valabil joi în mai multe județe din țară

De asemenea, a fost emis un cod galben de vânt, valabil până joi seara, la ora 21:00 în județele Caraș-Severin, Buzău, Brăila, Ilfov, municipiul București, vestul județului Ialomița și pe litoral, în județele Tulcea și Constanța.

Cod galben de vânt. Foto: ANM

„Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h”, potrivit ANM.

Cod galben valabil până vineri în trei județe

Un alt cod galben de vânt puternic a fost emis de joi seara, de la ora 21:00 și până vineri seara, ora 21:00, în județul Caraș-Severin și în județele Tulcea și Constanța.

„În județul Caraș-Severin vântul va avea intensificări cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montană aferentă de 80…100 km/h. Vântul va avea intensificări și pe litoral, iar rafalele vor atinge 50…65 km/h”, precizează meteorologii.

Cod galben de vânt. Foto: ANM

Aceștia mai anunță că până sâmbătă seara (27 septembrie) vântul va continua să aibă intensificări în județul Caraș-Severin, cu viteze la rafală de până la 60-65 km/h.

