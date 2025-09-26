Cod galben de vânt în județul Caraș-Severin

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vânt, valabil de vineri, 26 septembrie, ora 10:00, și până sâmbătă, 27 septembrie, ora 15:00, în județul Caraș-Severin.

„În județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 55…70 km/h, iar în zona montană aferentă, de 80…90 km/h”, potrivit ANM.

Totodată, meteorologii transmit că vineri vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 40-50 km/h și în regiunile sudice ale țării.

Prognoza meteo pentru vineri, 26 septembrie

Vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la această dată, exceptând vestul țării, unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice și mai mult noros în rest.

Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și posibil în Muntenia, iar în zona montană înaltă trecător va ninge.

Temperaturile maxime se vor situa între 12 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între două și 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaților Orientali, unde pe alocuri se va produce brumă. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Vremea în București

Vremea va fi rece în Capitală pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificări ziua, cu viteze de până la 45…50 km/h, iar noaptea va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 6-9 grade.

