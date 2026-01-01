Cod galben de vreme severă emis de ANM: vânt puternic, ninsori, viscol la munte și polei

Precipitațiile se extind

Meteorologii au emis joi, 1 ianuarie 2026, o informare meteo, valabilă până sâmbătă, la ora 10.00.

„Aria precipitaţiilor se va extinde treptat în vestul, centrul şi nord-vestul ţării, precum şi în toate zonele montane şi submontane şi local se vor acumula cantităţi de apă de 20-30 l/mp. La munte va ninge şi, în special în Munţii Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15-25 cm”, anunţă reprezentanții ANM.

În Banat vor fi precipitaţii mixte, iar în Maramureş, Transilvania, Crişana şi jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă va fi de 5-15 cm. Pe alocuri se va forma polei.

Cod galben de vreme severă. Foto: meteoromania.ro

Totodată, meteorologii precizează: „Vântul se va intensifica în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) şi în Carpaţii Meridionali şi va avea viteze de peste 70-80 km/h, viscolind ninsoarea”.

Până sâmbătă (3 ianuarie), local şi temporar, intensificări ale vântului vor fi şi în zonele joase de relief din vest, centru şi est, cu viteze în general de 40-50 km/h.

Rafalele de vânt ating 100 km/h

De asemenea, până joi (8 ianuarie) vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate.

Pentru intervalul 1 ianuarie, ora 23.00 – 2 ianuarie, ora 18.00, a fost emisă avertizare cod galben.

„Vântul va avea intensificări în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar din dimineaţa de vineri şi în Carpaţii Meridionali. Vor fi viteze de 70-90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor atinge 90-100 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, a anunțat ANM.

Vortexul polar, perturbat de un eveniment rar de încălzire stratosferică, aduce temperaturi scăzute în SUA, Canada și Europa. Experții anunță temperaturi mai mici față de normalul perioadei și ger năprasnic în luna ianuarie 2026.



