Cod galben de temperaturi extreme și ger în patru județe

În județele Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui, începând de joi, ora 20.00, se va instala o avertizare de cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și local ger. Avertizarea va fi în vigoare până vineri, 16 ianuarie, ora 20.00.

În intervalul 15 ianuarie, ora 20.00 – 16 ianuarie, ora 20.00, în Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui va fi în vigoare o avertizare cod galben de temperaturi scăzute și local ger. Foto: ANM

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute și local ger, îndeosebi în cursul nopții

când se vor înregistra minime termice cuprinse între -13 și -8 grade. Temperaturi în jurul valorii de -10 grade se vor menține și pe parcursul zilei de vineri.

Vreme deosebit de rece și în restul țării

Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.

Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h.

