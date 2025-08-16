Lista zonelor afectate

Avertizarea acoperă bazinele Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Crişul Repede, Mureş, Bega, Timiş, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.

Specialiştii INHGA avertizează asupra riscului de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, precum şi de viituri rapide pe râurile mici.

Precipitaţiile abundente prognozate pentru următoarele 48 de ore pot duce la creşteri semnificative ale debitelor şi nivelurilor apelor. Există posibilitatea depăşirii Cotelor de atenţie în mai multe zone.

15 bazine hidrografice din 29 de judeţe sunt sub Cod galben de inundaţii de duminică, ora 13.00, până luni, la ora 12.00. Foto: INHGA

Lista zonelor cu risc ridicat

Judeţele Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Alba, Mureş, Hunedoara, Harghita şi Neamţ sunt considerate a fi cele mai expuse riscului de inundaţii locale.

INHGA subliniază că în aceste zone, fenomenele hidrometeorologice pot avea o intensitate şi o probabilitate mai mare de producere.

Autoritățile continuă să monitorizeze situaţia hidrometeorologică şi va emite actualizări ale avertizărilor în funcţie de evoluţia fenomenelor. Autorităţile locale sunt în alertă pentru a interveni rapid în caz de necesitate.

„Atenţionarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj, Alba, Mureş, Hunedoara, Harghita şi Neamţ”, au transmis reprezentanții INHGA.

Recomandări pentru populaţie

Autorităţile recomandă populaţiei din zonele afectate să fie vigilentă şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale. Este important să se evite deplasările în zonele cu risc de inundaţii şi să se asigure bunurile personale.

Fermierii din zonele afectate sunt sfătuiţi să ia măsuri de protecţie a culturilor şi animalelor. Inundaţiile pot avea un impact semnificativ asupra sectorului agricol, provocând pagube importante.

Cetăţenii sunt îndemnaţi să verifice starea drumurilor înainte de a călători în zonele afectate. Există riscul ca unele rute să fie închise temporar din cauza inundaţiilor sau alunecărilor de teren.

Urmăriţi buletinele meteorologice şi hidrologice. Pregătiţi un kit de urgenţă cu apă, alimente neperisabile şi medicamente. Identificaţi rutele de evacuare din zona dumneavoastră. Asiguraţi-vă că sistemele de scurgere din jurul casei funcţionează corect. Evitaţi traversarea râurilor sau pâraielor umflate.