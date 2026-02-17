Cod portocaliu de ninsori abundente București și 12 județe

Meteorologii ANM au emis, marți, o atenţionare cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului şi viscol puternic, valabilă în 12 judeţe şi în Bucureşti.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20.00 – 18 februarie, ora 12.00, în Muntenia şi în sudul Moldovei va ninge abundent şi se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 – 50 cm (echivalent în apă de 20 – 50 l/mp).

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 – 85 km/h (cu vitezele cele mai mari în judeţele Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi). De asemenea, va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită şi vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Judeţele vizate de atenţionarea cod portocaliu sunt: Vrancea, Galaţi, Brăila, Buzău, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov şi municipiul Bucureşti.

Harta județelor afectate de codul portocaliu de ninsori și strat consistent de zăpadă. Sursa foto: ANM

Strat de zăpadă, polei și viscol sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 12.00 va fi valabil un cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol şi polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea şi Moldova.

Harta județelor afectate de codul galben de ninsori viscolite, vânt și strat de zăpadă. Sursa foto: ANM

Ziua, vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârşitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25 – 30 l/mp şi izolat de peste 40 – 45 l/mp. Totodată, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 – 30 cm. În sud-estul teritoriului, local, se va depune polei, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Un alt cod galben de vreme rea va fi în vigoare de marţi seara, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 12.00, în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaţilor Orientali şi în Munţii Banatului, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 – 90 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri. În plus, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 – 20 cm (echivalent în apă de 15 – 25 l/mp).

Informare de vreme severă în toată țara, până joi dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare generală de vreme severă, valabilă în toată țara până joi, 19 februarie, ora 10.00.

Marți (17 februarie) vremea va fi rece în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade Celsius.

Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade Celsius. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5 – 15 cm și local de 20 – 30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10 – 20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45 – 65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Strat de zăpadă de până la 35 de centimetri în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de marţi vremea se va răci. Cerul va fi noros şi vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20 – 35 cm. Cantităţile de apă acumulate vor fi de 25 – 40 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50 – 70 km/h, va fi viscol şi vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2… 3 grade Celsius, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad Celsius.

Miercuri, cerul va avea înnorări şi până spre orele prânzului va continua să ningă (5 – 10 cm), astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25 – 45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2… 3 grade Celsius, iar cea minimă, de -5… -3 grade.

ANM anunța de vineri, în prognoza meteo pe patru săptămâni, până pe 15 martie 2026, că vremea se va răci începând de luni, în toată țara, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer rece din Câmpia Rusă.

