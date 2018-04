Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat, joi, după audierea de peste 7 ore în comisia SRI, că la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO se lucrează instituțional pe bază de protocoale între instituții ale statutului și serviciile secrete și că nu există o altfel de practică în lume.

”Am reluat, cum era firesc, tema protocoalelor dintre Serviciu și diverse instituții. Am reitarat faptul că această cooperare în baza protocoalelor este o practică la nivel UE și NATO. La acest moment, nu există o altfel de practică în lume. Nu se poate colabora instituțional cu serviciile secrete, în lipsa unor protocoale. Vă asigur”, a spus fostul prim-adjunct al directorului SRI, la finalul audierii în comisia pentru controlul SRI.

”Se coopera conform atribuțiilor legale ale fiecărei instituții în parte”, a mai spus Coldea.

El a precizat că, neexistând protocoale de cooperare, SRI nu va putea colabora pentru securitatea naţională.

Coldea a menționat că există astfel riscuri atât pentru România, cât şi pentru aliaţii ei. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a precizat că va reveni la Comisia de control a SRI pentru mai multe explicaţii și nu a dorit să răspundă întrebărilor presei.

“Urmare acestui asalt fără precedent asupra problematicii cu Ministerul Public, Serviciul e în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol. Azi nu avem protocoale. Cum acţionăm pentru a proteja interesele României şi ale aliaţilor noştri în aceste probleme? Vulnerabilizăm sau riscăm să vulnerabilizăm nu doar securitatea României, ci şi a aliaţilor noştri. Reamintesc tuturor că vulnerabilitatea are o caracteristică: Este exploatabilă şi cineva o va face, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să vedem care sunt soluţiile. Ar trebui să comunicăm spionilor că nu avem protocoale şi să stea puţin, să nu se implice până rezolvăm problema? Sau avem şi posibilitatea unei soluţii adecvate pentru a reuşi să gestionăm aceste riscuri la adresa securităţii naţionale. În concluzie, referitor la toate aspectele vehiculate în spaţiul public, e că am prezentat detaliat felul în care am acţionat şi toate împrejurările”, a spus el.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cere desecretizarea protocoalelor încheiate cu SRI (Serviciul Român de Informații). De fapt, vrea ca toate protocoalele încheiate de instituţii din sistemul judiciar cu servicii secrete să fie făcute publice.

Astfel, CSM vrea detalii despre cum a fost aplicat protocolul încheiat de SRI cu Parchetul General, sigurul care a fost făcut public până acum. Consiliul ar dori să afle și care au fost rezultatele aplicării acestui protocol,

Florian Coldea a ajuns, joi, la comisia SRI, unde este audiat din nou de către parlamentari, în urma scandalurilor din ultima vreme în care a fost implicat Serviciul Român de Informații.

Potrivit președintelui comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda, fostul prim-adjunct sl directorului SRI va discuta despre relația cu zona de parchete și cea de partide politice.